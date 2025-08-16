終戰80年 賴︰記取教訓 讓侵略無法得逞

二戰終戰八十周年，賴清德總統於臉書發表長文說，我們一定要牢記二戰的教訓，團結一致，讓侵略無法得逞。。（資料照）

2025/08/16 05:30

缺乏警覺 以為妥協可換來和平 會讓侵略者有機可乘

〔記者蘇永耀／台北報導〕昨天是二戰終戰八十周年，賴清德總統於臉書發表長文說，二戰最寶貴的教訓是：團結必勝、侵略必敗。他強調，自由民主，是歷史上無數人犧牲生命換來的。當威權主義再次集結擴張，我們一定要牢記二戰的教訓，堅定信念、團結一致，讓侵略無法得逞，讓自由民主長存。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，八十年前的今天，二次世界大戰太平洋戰場，在同盟國齊心協力的奮戰下，宣告結束。他說，二戰是歷史的浩劫，只因為少數獨裁者個人的霸權野心、極端意識型態與軍國擴張，就讓橫跨幾大洲的許多國家，都捲入無情的戰火；為了抵抗侵略，犧牲了數以千萬計的寶貴生命。

總統認為，八十年後的今天，在終戰紀念日的這一天，當我們對自由民主、對和平與繁榮，就像呼吸一樣習以為常的同時，我們更應該省思這段慘痛的歷史，從中記取教訓。

必須團結 挫折任何擴張野心

他強調，二戰最寶貴的教訓是：團結必勝、侵略必敗。無論任何藉口或理由，沒有一個政權有權利去侵略、剝奪另一塊土地上人們的自由和幸福；而熱愛自由、珍視和平的國家，更必須團結起來，以無可挑戰的決心和實力，挫折任何擴張、侵略的野心。

賴清德指出，二戰全面爆發，除了侵略者一意孤行，對於侵略野心的缺乏警覺，甚至以為某種妥協就可以換來和平的一廂情願，讓發動戰爭的侵略者有機可乘、食髓知味，才讓戰事一發不可收拾。

總統說，八十年後的今天，當年的軸心國家，現在都已成為自由民主的國家，奉行市場經濟與法治人權，並在戰後創造了舉世矚目的進步與繁榮，贏得世界各國的尊敬。這些國家戰後的發展歷程，更證明了自由民主，不僅是人類文明的健康形式，更是國際社會奠定永久和平與繁榮的共同基礎，而只有放下對立、建立互信，才能迎向共同的未來。

賴清德提到，這個月初，台灣駐日代表李逸洋第一次獲邀參加廣島、長崎的和平紀念典禮，與世界各國代表，一起憑弔逝去的生命，祈求未來的和平。即使是經過慘烈作戰才擊敗侵略者的同盟國，與當初的交戰國，在八十年後，一起以民主友盟之姿，肩並肩坐在一起，展現對和平的珍視與渴求，更展現了民主國家的友誼、尊敬與團結。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法