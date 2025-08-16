為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民眾黨批操弄補助款 政院酸：不了解地方需求

    立法院民眾黨團批評，六三六億元地方補助款是無視立法院決議，行政院長卓榮泰昨兩度反酸「民眾黨立委無法了解地方需求」。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/16 05:30

    〔記者陳政宇、鍾麗華／台北報導〕針對行政院所提追加預算案，立法院民眾黨團批評，其中的六三六億元地方補助款是無視立法院決議、執意操弄弱弱相殘。對此，行政院長卓榮泰昨兩度反酸「民眾黨立委無法了解地方需求」，並說明十四日行政院會列席的地方首長也一致希望調整補助，今年度被刪減的預算除造成行政院各部會執行困難，最明顯的是要求自行刪減六三六億元，盼大家共同解決問題。

    今年度中央政府總預算遭藍白大幅刪減，行政院會通過追加預算案，編列共八七八．四億餘元，包括立法院要求政院自行刪減的六三六億元，以及各部會被刪減的業務費與通刪的部分約一三二．七億餘元。不過，民眾黨團揚言，僅支持禁伐補償、提升國軍待遇、核三重啟公投，對地方補助款、強化電力系統韌性均不買單。

    「民眾黨立委顯然無法了解各地方政府現在的需求！」卓榮泰昨在立法院受訪表示，十四日在行政院會列席的地方首長，一致希望對地方的補助有所調整，甚至要恢復。今年度被刪減的預算，除了讓行政院各部會在執行上有困難外，最明顯的就是要求行政院自行刪除六三六億元。

    卓榮泰並指出，政府在衡量各種情況和條件後，調整對地方的補助，地方在執行上也遭受到一些以前沒有的困難，但民眾黨立委顯然無法了解，希望其多多溝通、多聽地方意見，當地方政府與各部會在執行上有問題時，大家共同解決。

    主計總處也指出，今年度總預算案歲出遭刪減二○七六億元，其中須由行政院自行調整刪減六三六億元，政院衡酌總預算已遭刪減一四三九億元，因此僅能調減對縣市政府一般性補助款，而提出追加預算案本來就是考量各地方政府財務需求。

    立法院預算會期將於九月登場，外界關注明年度總預算案，歲出金額是否突破今年度上限，何時會送立法院審議。卓榮泰坦言，明年度中央政府總預算還在編制過程，現在確實遭受到比較大的困難，因為依照新版「財劃法」，會出現很大的財政空缺，要透過調整支出結構、以及舉債等多重方式來彌補，目前還在做最後調整。

