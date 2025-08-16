政院版特別條例修正草案》藍：傾向維持立院版 白：不應巧立名目

政院版韌性特別條例修正草案新增「強化電力系統」，引來藍白立委批評。（資料照，台電提供）

〔記者林欣漢、劉宛琳、李文馨／台北報導〕行政院院會週四通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，拍板普發一萬元現金，但新增強化電力系統、加強支持產業、照顧弱勢及發放現金作業，經費上限從五四五○億元增至五九○○億元。對於政院版，國民黨團人士昨表示，多數藍委傾向維持原本三讀通過的條例，但仍須黨團大會討論，凝聚共識。民眾黨團則表示，會支持加強弱勢照顧及普發現金，強化電力系統已在災後重建條例中，不應巧立名目。

政院通過的修正草案，上限調高至五九○○億元，較三讀條文增加四五○億元，其中二百億元為強化電力系統、二百億元為擴大產業支持、十億元為普發現金作業、四十億元為加碼弱勢照顧。

因此，普發現金增為二三六○億元、國土安全韌性為一七○○億元、產業支持為一一三○億元、社會支持為七一○億元。

國民黨團總召傅崐萁昨質詢時，感謝行政院長卓榮泰從善如流，在時程上會配合。卓榮泰表示，期待整個韌性特別條例能夠儘速通過，行政院會依據來編列預算。

民眾黨團則表示，預算規模擴大至五九○○億元，對「加強弱勢照顧與關懷」和「發放現金作業」為人民所需，將予以支持；至於「強化電力系統」已在災後重建條例中，不應巧立名目、暗度陳倉填補台電的財務無底黑洞。行政院若真心面對台電的財務缺口問題，最佳解決方式就是支持八二三核三延役公投，讓人民知道政府的決心，否則終將無法獲人民支持。

國民黨立委批政院多此一舉

國民黨立委李彥秀與林沛祥均認為，政院提自己的版本，根本是多此一舉，就是在找藉口不普發現金。至於新增強化電力系統二百億元，李說，如果整個能源配比不調整，不斷的補貼台電，大家是有意見的，這與普發一萬元是兩碼子事，民進黨想全部都攪和在一起，是用政治思考處理事情，沒有看到老百姓的需要。

國民黨立委賴士葆表示，原本三讀通過的條例，政院即可執行普發現金作業，現在的做法令人懷疑是要刻意拖延時程的政治操作，實在多此一舉。

