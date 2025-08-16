為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    政院版特別條例修正草案》藍：傾向維持立院版 白：不應巧立名目

    政院版韌性特別條例修正草案新增「強化電力系統」，引來藍白立委批評。（資料照，台電提供）

    政院版韌性特別條例修正草案新增「強化電力系統」，引來藍白立委批評。（資料照，台電提供）

    2025/08/16 05:30

    〔記者林欣漢、劉宛琳、李文馨／台北報導〕行政院院會週四通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，拍板普發一萬元現金，但新增強化電力系統、加強支持產業、照顧弱勢及發放現金作業，經費上限從五四五○億元增至五九○○億元。對於政院版，國民黨團人士昨表示，多數藍委傾向維持原本三讀通過的條例，但仍須黨團大會討論，凝聚共識。民眾黨團則表示，會支持加強弱勢照顧及普發現金，強化電力系統已在災後重建條例中，不應巧立名目。

    政院通過的修正草案，上限調高至五九○○億元，較三讀條文增加四五○億元，其中二百億元為強化電力系統、二百億元為擴大產業支持、十億元為普發現金作業、四十億元為加碼弱勢照顧。

    因此，普發現金增為二三六○億元、國土安全韌性為一七○○億元、產業支持為一一三○億元、社會支持為七一○億元。

    國民黨團總召傅崐萁昨質詢時，感謝行政院長卓榮泰從善如流，在時程上會配合。卓榮泰表示，期待整個韌性特別條例能夠儘速通過，行政院會依據來編列預算。

    民眾黨團則表示，預算規模擴大至五九○○億元，對「加強弱勢照顧與關懷」和「發放現金作業」為人民所需，將予以支持；至於「強化電力系統」已在災後重建條例中，不應巧立名目、暗度陳倉填補台電的財務無底黑洞。行政院若真心面對台電的財務缺口問題，最佳解決方式就是支持八二三核三延役公投，讓人民知道政府的決心，否則終將無法獲人民支持。

    國民黨立委批政院多此一舉

    國民黨立委李彥秀與林沛祥均認為，政院提自己的版本，根本是多此一舉，就是在找藉口不普發現金。至於新增強化電力系統二百億元，李說，如果整個能源配比不調整，不斷的補貼台電，大家是有意見的，這與普發一萬元是兩碼子事，民進黨想全部都攪和在一起，是用政治思考處理事情，沒有看到老百姓的需要。

    國民黨立委賴士葆表示，原本三讀通過的條例，政院即可執行普發現金作業，現在的做法令人懷疑是要刻意拖延時程的政治操作，實在多此一舉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播