    政治

    政院為普發現金解套 產業支持與國土韌性都是「肉票」

    行政院長卓榮泰前天到台中與業者座談，傾聽業者在此波美國對等關稅政策所受衝擊影響，機械業者已要求特別預算趕快過，「產業界真的不能再等」。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰前天到台中與業者座談，傾聽業者在此波美國對等關稅政策所受衝擊影響，機械業者已要求特別預算趕快過，「產業界真的不能再等」。（行政院提供）

    2025/08/16 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會前天通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，拍板普發萬元現金，且不排富。政院人士強調，「產業支持方案及國土安全韌性經費，都是普發現金的肉票」，行政院必須要主動解套。

    政院人士指出，政院原本傾向在不違憲的情況下普發現金，但普發現金綁著產業支持方案，政院提出的特別條例修正案，產業支持經費已從原本的九三○億元，增加第二期二百億元，總計達一一三○億元。

    「特別條例綁著產業救命錢」，該名人士強調，八月七日後廿％的暫時關稅已經上路，產業衝擊實質正在發生中。執政團隊與業者天天舉辦座談，處理因應措施，不可能當面回答都推給「卡在一萬塊」。

    他強調，行政院長卓榮泰前天到台中與業者座談，傾聽業者在此波美國對等關稅政策所受衝擊影響，機械與工具機業者已要求特別預算趕快過，「產業界真的不能再等」。

    對於普發現金一萬元的發放期程，修正案規定為特別預算案通過後一個月開始執行發放作業，並於七個月內發放完畢。政院人士表示，新法提供七個月領取的時間，讓民眾有更充裕的時間安排領取，比原條文要求限時兩個月內就要領取完畢，更為便民。如果朝野有共識，立院九月上旬完成法制化程序，行政團隊有望九月就能普發現金。

    他解釋，前次普發現金六千元，從籌辦到公布共耗時兩個月開始發放，這次是財政部必須在特別預算案公布後一個月內，就讓民眾可以自由選擇喜歡的管道領取普發現金。參照過往經驗，包含三倍券、五倍券、普發六千現金的領取時間，都有六個月到七個月時間。

