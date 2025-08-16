為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    政院版特別條例修正草案》卓盼朝野支持：沒有一個環節可落後

    行政院長卓榮泰（中）立院備詢前受訪（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰（中）立院備詢前受訪（記者陳逸寬攝）

    2025/08/16 05:30

    〔記者陳政宇、李文馨／台北報導〕行政院院會通過韌性特別條例修正草案，拍板普發現金一萬元，在野黨則要求依立法院通過條文編列預算，外界關切恐拖延普發現金期程。行政院長卓榮泰昨天呼籲，產業支持、民生照顧、國土韌性都是國家當前最重要的課題，沒有一個環節可落後，一定要同步向前行，盼朝野黨團盡速通過草案。

    產業、民生、國土韌性

    都是當前最重要的課題

    行政院院會十四日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，除確認普發現金不排富，並新增強化電力系統，加強支持產業、照顧弱勢等，經費上限提高為五九○○億元。待立院三讀修正後，才會送出特別預算案。

    卓榮泰昨赴立法院提出打詐成效專案報告，會前接受媒體聯訪，被詢及藍白要求依立法院通過的條文編列特別預算，若特別條例修正草案被阻擋，是否將拖延普發現金時程。對此，卓揆表示，強化韌性條例的所有內容，是希望國家和全體國人一起向前行，無論是對產業的支持、民生的照顧、乃至於國土韌性，都是國家當前最重要的課題。

    卓榮泰說，台灣一方面有颱風侵襲，另方面要因應後關稅時代整個國際關貿的新秩序，台灣也需要在印太地區保持自我防衛的特別地位，同時在對民生的照顧上，政府也願意持續加碼，沒有一個環節可以落後，一定要同步向前行。

    卓榮泰呼籲，他懇切希望立法院朝野各黨團，儘速通過修正條例，政府會用最快速度來編定特別預算，讓行政院各部會及地方政府一起合作、全力執行。

    不過，國民黨立委王鴻薇質詢時質疑，政院過去對於立院通過普發現金一萬元的種種誣衊和抨擊，是否為詐騙？卓澄清，這不是誣衊，而是表達行政院的立場，這次二三五○億元的普發現金，部分要舉借債務支應，這是事實；當時立法院沒有經過徵詢行政院，增加大幅支出，違反「憲法」和「預算法」的精神，這也是事實。

