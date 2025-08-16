普發現金 籲政院聲請釋憲》學者：退讓等同「幫綁匪洗白」

台灣青年世代交流協會理事長、台大政治學博士陳俐甫則說，不能用一萬元換掉憲政原則，務必以制度方式對應衝突，避免一次妥協動搖憲政基礎。（資料照）

2025/08/16 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，第九條規定普發現金一萬元，引發憲政爭議；行政院卻通過修正草案，同樣普發現金。學者昨受訪直言，憲法禁止立法院為增加預算之決議，在野黨卻以立法「偷渡」發現金，行政院原曾表態聲請釋憲，如今卻自提修正草案，「合憲化」形同替藍白違憲行為解套，恐傷害憲政體制，呼籲政院務必聲請釋憲，謹守憲政原則。

東吳法律系特聘教授張嘉尹說，該條例第九條明確規定發放金額、對象及期限，屬於在野黨明目張膽透過立法增加預算的行為，違反憲政學理與憲法規定。當初行政院稱將針對此條聲請釋憲，如今卻提出修正草案，使其看似合憲，等同「幫綁匪洗白」，不僅喪失憲政原則，還可能讓在野黨食髓知味，未來持續藉違憲的政策性賄選綁架行政院，引發破窗效應。

他強調，普發現金短期或可迎合部分民情，但長期將敗壞憲政體制，執政黨的「守原則」品牌恐受損，甚至被視為共犯結構。行政院若主動屈服，並意圖藉交換條件重啟其他政策補助，恐非明智之舉。在野黨可能持續杯葛，更可能將行政院視為「提款機」。

張嘉尹呼籲，根本解決之道，是現有大法官為國家利益掌握主導權，宣告去年通過「憲法訴訟法」第卅條修正案違憲，讓憲法法庭恢復運作，處理憲政紛爭。若憲法法庭繼續缺席，行政、立法兩權將直接對沖，造成社會反感與國力消耗。張嘉尹並指出，行政院仍有其他抵制手段，例如透過行政命令杯葛，甚至在極端情況下由總統不公布或行政院拒絕副署，使爭議法案無法生效，「行政權很大」，不必自我弱化。

台灣青年世代交流協會理事長、台大政治學博士陳俐甫則說，若立法院可直接決定行政措施，等同形成內閣制，嚴重違反我國憲政原理。不論用何種說法或文字包裝或規避，本質仍是要求增加預算，明顯違憲。

不能用一萬元換掉憲政原則

他建議，總統已公布條例，行政院可因窒礙難行聲請釋憲，由大法官處理爭議。若解釋結果要求照辦，行政院長可辭職以示立場；如大法官因人事案在立院卡關無法解釋，也可暫不發放並將款項「提存」並加計利息，待爭議解決後再補發，確保人民權益同時維護憲政高度。

陳俐甫並指出，在憲政爭議之下，立法院若不滿行政院拒發，可提出不信任案。陳俐甫強調，政院若因政治壓力退讓，將破壞憲政倫理，日後恐無從維護體制，「該卡就卡」，不能用一萬元換掉憲政原則，務必以制度方式對應衝突，避免一次妥協動搖憲政基礎。

