盧秀燕發言偏離主題 卓揆制止：別創造聲量

台中市長盧秀燕昨在行政院會發言時，院長卓榮泰認為偏離主題予以制止。兩人事後在台中市出席活動，再度同台。（記者廖耀東攝）

2025/08/15 05:30

卓：現在是討論事情 解決問題

〔記者鍾麗華、蘇孟娟、蘇金鳳／綜合報導〕行政院昨於院會討論「中央政府總預算追加預算案」，其中包含直轄市及縣市政府一般性補助款六三六億元，台中市長盧秀燕親自列席院會，並向行政院長卓榮泰反映地方財政問題，盧討論過程中，多次提及總預算創新高，以及「財劃法」、計畫型補助款等相關問題，卓揆認為她發言偏離主題，故制止表示：「現在是來討論事情、共同解決問題的，不是來創造聲量的」。

盧事後反嗆 政院滿意度創新低

盧秀燕事後不客氣反擊說，中央總預算創歷史新高，行政院的施政滿意度卻創新低，原因就在中央刪減或縮減已核定的一般性補助款，「造成行政體系高度不滿」，籲中央重建財政紀律，儘速恢復原有補助。

請繼續往下閱讀...

卓、盧稍後又在台中舉辦的行政院與機械（含工具機）業者交流座談會中碰面。針對外界解讀兩人在院會「吵架」，卓榮泰說，「沒有這個事情」，盧表達地方財政的困難，與政院提出追加預算案的內容、精神是一致的。

盧秀燕則表示，身為地方首長，當然必須替地方預算據理力爭，希望預算能夠有效的運用，這是她的職責。

行政院會昨討論通過一一四年度中央政府總預算追加預算案。行政院發言人李慧芝於院會後記者會轉述，院會討論追加預算時，盧秀燕突然發言，提到總預算創新高，以及「財劃法」、計畫型補助款等相關問題；卓揆回應，不只是中央政府總預算創新高，六都也創新高，但中央增加歲出二八○○億元是因應推動新型計畫，最後遭立法院刪除二○七五億元，明年還要依照新的「財劃法」再分給地方三千七百多億元。

卓揆並提醒盧秀燕，應就追加預算部分回應；盧稱不反對，但後續再度偏離主題，卓揆只好制止盧發言，並強調「現在是來討論事情、共同解決問題的，不是來創造聲量的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法