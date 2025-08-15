政院要普發現金》藍委：照立院通過版本 趕快普發

國民黨立委王鴻薇表示，行政院搞特別條例修正案根本在拖時間，呼籲行政院尊重立法院通過的版本，儘速完成發放。（資料照）

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，修正發放現金一萬元作業執行期間為七個月。國民黨立委王鴻薇表示，行政院搞特別條例修正案根本在拖時間，呼籲行政院尊重立法院通過的版本，儘速完成發放；民眾黨立委張啓楷則批行政院毀憲亂政，視財政紀律和憲法於無物，造成普發現金一萬非常嚴重的延誤。

王鴻薇批政院搞修正案拖時間

王鴻薇表示，行政院終於願意普發現金一萬元，但現在弄了一個特別條例修正案，就是自己在拖時間，政院應尊重立法院三讀通過的版本，在今年十月底前完成發放。如果政院在十月底前，把所有實體、線上登記申請發放全部建置完成，讓所有完成登記的民眾都可以拿到一萬元，那接下來半年或一年，讓二三○○萬民眾都可以領到現金，她個人是支持的。

民眾黨立委酸卓心不甘情不願

張啓楷質疑，行政院長卓榮泰對於普發現金一萬元是多麼心不甘情不願？竟然毀憲亂政，視財政紀律和憲法於無物，立法院剛通過、總統府剛公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，行政院就馬上提修正案，造成普發現金非常嚴重的延誤。

張啟楷指出，依照立院三讀通過的版本，是要在今年十月卅一日前，一萬元要發放到每一個人手上，結果政院的修正版本，還要等立法院三讀通過後，再提特別預算，特別預算公告後一個月才開始發放，「要整整七個月才完成這整個發放程序」，照這樣算下來，搞不好到明年十月卅一日都沒辦法完成，這多嚴重的一個延誤？

