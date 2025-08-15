為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    政院要普發現金》綠營：可以普發現金 但必須合憲

    行政院會昨拍板普發現金一萬元。民進黨團幹事長吳思瑤昨評估，若朝野同心支持，可望在八月底前通過草案，立法院可在九月開議時處理特別預算案，推估最快十月發放。（記者王藝菘攝）

    2025/08/15 05:30

    吳思瑤：若朝野同心支持 最快十月發放

    〔記者陳政宇／台北報導〕行政院會昨拍板普發現金一萬元。據了解，雖有民進黨立委主張現階段應以關稅及風災為重，勿隨藍白違法違憲起舞；但多數黨團成員支持合法合憲發放、不排富、擴大照顧弱勢。至於後續期程，民進黨團幹事長吳思瑤評估，若朝野同心支持，可望在八月底前通過草案，立法院可在九月開議時處理特別預算案，推估最快十月發放。

    藍白陣營強推普發現金，行政院長卓榮泰曾示警「掏空國庫」，但隨著七二六罷免案重挫，綠營紛紛疾呼清理戰場。而後，行政院一度傳出規劃「排富條款」，原擬七日提出特別預算案卻臨時撤案。總統賴清德上週擴大邀集府院黨高層及立法院民進黨團七長，由政院研擬一套既回應民意且合法合憲的方案。

    民進黨團八日黨團會議 氣氛火爆

    八日民進黨團會議氣氛異常火爆，總召柯建銘重申藍白破壞權力分立、侵犯行政院預算權，綠營不應跟著起鬨。多數承受基層壓力的區域立委則發難，反映中南部風災及台美關稅等變局，據此提出合法合憲發放現金、不排富、擴大照顧弱勢等主張，盼行政院明快提出論述及解方。

    吳思瑤昨受訪表示，黨團成員多認為普發現金可以做，但合憲性不能偏廢，要讓違憲成為合憲，讓預算權回歸行政院的主導權。至於政院被質疑立場轉彎？吳說，民進黨當初反對的是，立法院不能片面決定普發現金，政院則尊重多元民意、展現政黨合作的包容，因為執政不能只會對抗、失去彈性。

    關於發放期程，吳思瑤評估，若朝野有共識逕付二讀、快速進行黨團協商，特別條例草案可望八月底前通過。行政部門將盡速編列特別預算，立法院就能在九月開議時處理，待特別預算通過後，給予行政院合宜的行政流程時間，推估最快十月可以發放。

    立委蘇巧慧也說，她贊成順應民意，以合法合憲方式，由行政院提案支應發放現金，且預算經費可望由今年超乎預期的稅收來回補。蘇強調，全力支持政院增加預算支持受衝擊的產業，且速度要快、強度要大，也期盼藍白別再阻擋強化電力韌性的預算。

