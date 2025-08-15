京華城弊案旁聽暴走／陳佩琪咆哮法庭 審判長：把她拘束起來

台北地院昨開庭審理前台北市長柯文哲等人涉京華城弊案，柯文哲妻子陳佩琪（右）也到庭旁聽，庭後陳佩琪情緒激動，落淚步出法庭。（記者廖振輝攝）

2025/08/15 05:30

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地院昨開庭審理前台北市長柯文哲等人涉京華城弊案，昨傳喚北市都委會前委員、政治大學地政系教授白仁德作證，訊畢審判長江俊彥宣布退庭後，柯妻陳佩琪突然失控高喊「請問他做了什麼，叫做犯罪嫌疑重大？」江俊彥立即厲聲指著戴著口罩的陳，問法警「她是誰？把她拘束起來！」並要求記明筆錄，若再繼續叫囂，將禁止她旁聽。

江俊彥說，雖已退庭，但法官仍須維持法庭秩序，柯的律師鄭深元連忙向法官求情，解釋她是柯文哲的妻子，情緒一時不穩定，希望不要將她的姓名記明於筆錄，江俊彥才知婦人是陳佩琪，向書記官表示不記名，但筆錄仍須記錄此事。

法警將陳佩琪扶至法庭外廊道休息，並未真的上銬拘束，柯文哲眼看妻子失控，未發一言被法警上銬帶回候審室。陳佩琪哭泣約廿分鐘，由隨行人員陪同離開法院。

柯當庭嗆司法崩潰

審判長：發言須切題「才是正辦」

稍早，柯文哲於庭末發言指出，隨著公務員證人陸續作證，大家都很清楚事實真相，法官也已逐漸了解真相，「審判長還要不要押我，你自己獨處時好好想一想」，台灣的司法會不會更脆弱甚至崩潰，就是審判長要面對的問題。

江俊彥當庭回應，羈押與否須視犯罪嫌疑是否重大、有無羈押的原因及必要性而定，法院已適度讓柯文哲發表與證人證詞無關的內容，未制止他發言不代表被告想講什麼就講什麼，發言仍須切題「才是正辦」。

