高雄中配理事長組團赴中參訪判無罪》陸委會：住宿餐飲費遠超自費額 顯有資金挹注

陸委會發言人梁文傑。（資料照，記者陳鈺馥攝）

2025/08/15 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」蔡姓女理事長，前年組團赴中參訪，蔡女事後被依「反滲透法」等罪嫌起訴，但高等法院高雄分院認為出遊者「自費」購買機票，不存在對價關係，判蔡女無罪。陸委會表示，該團住宿和餐飲等消費遠超過自費額，顯見背後有資金挹注，可惜法院依然不採納。

高等法院認定「自費」買機票 不存在對價關係

檢方查出，蔡女前年十月間受中國江蘇省南通市台辦人員指示，率團三十餘人赴江蘇省南通市，參加者僅需付機票費用，全程落地招待，蔡女於返國後在通訊軟體群組內，向群組成員提及支持特定政黨及候選人的言論。

不過，法官審酌蔡女是旅程結束後近一個月才發文，難認貼文與旅遊有對價關係，且成員赴中旅遊是否接受落地招待尚屬有疑，難認蔡女受滲透來源資助為特定候選人宣傳，相關罪證不足。

陸委會發言人梁文傑昨指出，本案高雄地檢有提出上訴，並提出這團的住宿和餐飲等消費，遠超過自費額，顯見背後有資金挹注，可惜法院依然不採納，只能尊重法院。

除了蔡女獲判無罪，台北市七名里長前年前往中國交流時接受中方部分食宿，涉犯反滲透法，北檢調查認為，七人自付機票，無積極證據認定里長們受到中國指示，昨也予以不起訴處分。

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗受訪表示，刑事方式處理國安案件，法官會依據「罪刑法定原則」；若無關鍵證據，通常法官難以量判，但類似中共滲透、間諜行為的案件，要找到證據並不容易，只要用中國微信私密通信，檢調單位也調不到資料。實務上，金流更難查到，所以要以「反滲透法」來定罪，其實不是那麼簡單。

學者：應思考採「行政權」防堵國安案件

羅承宗說，不要再迷信「刑事」方式能處理所有國安案件，現在很多國安案件到了檢察官、法官那邊，都不一定能起訴、判刑，政府可以訂定「境外勢力代理人法」，規管那些跟中共接觸的組織，但目前藍白掌握國會多數，此途徑暫時無解；或許賴政府的國安單位要去思考，該如何以「行政權」方式防堵此類情況。

