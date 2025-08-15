823罷免投票併公投 台中設1898處投開票所

2025/08/15 05:30

〔記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕重啟核三公投與國民黨七席立委罷免案將在八月廿三日投票，台中市除公投外，另有包括中二區顏寬恒、中三區楊瓊瓔及中八區江啟臣等三藍委罷免投票案，台中市選委會指出，共設一八九八處投開票所，其中罷免投票合併公投的投開票所設六七七處，因八月廿三日投票日逢農曆七月一日，除部分原設作投開票所的宮廟當天有祭拜活動，投開票所會改在廟旁等空間，或逢暑假校舍修繕調整，多數地點均未變動。

公投白色選票 罷免淺黃色

台中市選委會提醒，有罷免藍委的中二、中三、中八區民眾投票時會領到罷免及公投兩張選票，選票顏色不同，提醒民眾投票時不要投錯票匭。

市選委會指出，中二、三、八區有六七七處投開票所因同時辦理罷免投票及公投，三區民眾投票時會領到包括罷免選票及公投票共兩張選票，因公投選票配合中選會統一規定是白色選票，這次三區立委罷免選票與七月廿六日的立委罷免案白色選票顏色不同，改以淺黃色選票設計，以利民眾區隔，當天民眾攜帶身分證領選票時會先領罷免票再領公投票，再前往圈票處圈選，投票匭也會有文字標注及顏色區隔，提醒民眾投票時留意，不要投錯票匭。

罷團「中二解顏」發言人林宣宏說，該區至少有十二處投開票所更動，多因原地點整修移至鄰近預備票所，會持續監督選務工作，確保投票公正。

