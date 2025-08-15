台中》蔡壁如、顏寬恒稱僱工讀生 罷團擬告造謠

罷團「中二解顏」要求蔡壁如在廿四小時內提出證據。（記者張軒哲攝）

2025/08/15 05:30

「中二解顏」要求2人提出證據 蔡︰在地方有耳聞 予以尊重

〔記者張軒哲／台中報導〕前民眾黨立委蔡壁如日前於節目專訪中提及罷團以日薪二千元聘請大學生於沙鹿參與罷免活動，立委顏寬恒十三日於公辦罷免說明會也提及此事，罷團「中二解顏」要求蔡、顏提出證據，否則罷團將會提告。對此，蔡壁如強調，在地方有所耳聞，若罷團要提告，自己也予以尊重，顏寬恒則喊話檢調將民進黨全台大罷免的資金來源和流向查清楚。

蔡受專訪 稱日薪2千聘大學生

顏寬恒十三日於公辦罷免說明會表示，罷團及目前所知的挺罷人士「許多都有領取政府部門補貼，讓他們有錢請工讀生」。昨日一早罷免顏寬恒領銜人童香蘭與發言人林宣宏等人，由台中市議會民進黨團總召王立任陪同，集結在沙鹿請託及宣講，林宣宏表示，針對蔡壁如在專訪及顏寬恒十三日在說明會中的發言，是惡意造謠，志工至今仍堅持不懈站在街頭上，不是為了錢，而是為了心愛的台灣，要求兩人提出證據，以正視聽。

罷團︰志工為愛台灣站在街頭

王立任說，日前在沙鹿街頭宣傳罷免，有機車騎士問他罷免收多少錢，都是因為有心人士四處造謠，抹殺志工的努力；前大甲鎮民代表易錦隆昨日也在路口舉牌，他無奈指出，近期每天一早就從大甲到沙鹿等地當志工，都沒有領酬勞，這些造謠者很可惡。

中二罷團委任律師王翼升說，政治人物應當負起更高的查證義務，未經查證就恣意對外渲染與指控，呼籲蔡、顏提出證據，否則罷團將依選罷法規定提出告訴。

蔡壁如表示，自己去上政論節目，節目來賓也都會講，地方都有耳聞，自己在台灣大道常會看到年輕人或舉牌打工人士，常有民眾好奇詢問，「天氣這麼熱站在路口，是否受雇他人」，他們偶爾也會自己講，大罷免會大失敗就是罷團四處開嗆的態度造成，期待八二三再讓他們失敗一次。

