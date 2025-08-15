《竹縣罷免說明會》林思銘缺席 罷團促解釋為何禍國亂憲

竹二罷團領銜人謝婷婷昨天如期出席罷免案的公辦電視說明會。（記者黃美珠攝）

2025/08/15 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第二選區立委罷免案公辦電視說明會昨天舉行，罷團「撕除惡銘」領銜人謝婷婷到場，面臨被罷免的國民黨立委林思銘原定參加，最後以國會排定審查事關全民利益的所得稅法法案為由，棄權未現身。

林辦︰為審查所得稅法法案

林思銘國會辦公室昨天強調，林思銘原想盡力兩邊兼顧，然而由於財委會條文審查進度緊湊且關乎全民權益，實在無法臨時抽身，深感遺憾。

謝婷婷在說明會中表示，大罷免是卅多個罷團的總稱，大家各有處境和作為，團結作戰不該被視為無差別的罷免，各罷團也提出各自罷免的原由，卻被林思銘等被罷免者以「沒有正當性」，動輒說他們造謠、抹黑。她說，林思銘該對選民說的是，做為國民黨立院黨團書記，長期因職責簽下很多禍國亂憲的法案當下的考量和原因，不要總是用過程和結果掩蓋掉選民對他最初的提問。

她建議林思銘深切反省，被罷免的原因會不會是少做或是沒做了什麼？是不是該就自身的交通違規、土地欠稅問題好好跟鄉親說明，甚至道歉，畢竟這些推動罷免的鄉親未來也都還是林的選民。

林思銘則提到，在電視說明會前夕，罷團法定領銜人謝婷婷疑與罷團鬧不合，加上罷團臨時更換對外媒體聯絡人，不得不合理推測罷團內部已亂成一團，凸顯新竹縣第二選區的惡罷不具任何正當性，才會最終走到公開互撕這步。

