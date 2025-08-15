政院拍板普發1萬 弱勢加碼 通過修正案 特別預算增至5900億

行政院院會昨拍板普發1萬元現金，將於特別預算案公布後1個月內開始發放，7個月內發放完畢。（記者鍾麗華攝）

2025/08/15 05:30

〔記者鍾麗華、蘇永耀／台北報導〕行政院院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，拍板普發一萬元現金，且不排富，待立法院三讀修正後，才會送出特別預算案。根據修正草案，經費上限從五四五○億元增至五九○○億元，普發現金將於特別預算案公布後一個月內開始發放，並於七個月內發放完畢。

預算案公布後 1個月內開始發放

修正草案新增強化電力系統，另為加強支持產業、照顧弱勢及發放現金作業，經費上限提高為五九○○億元。此外，普發現金原定從今年十月卅一日前執行完畢，修改為「依本條例編列之特別預算公布後一個月內開始執行發放作業，並於七個月內發放完畢」，預留超過六個月供民眾領取。

對於普發現金為何政策大轉彎？行政院發言人李慧芝重申，預算編列與提案是行政權，政院提修正案才能合憲發放。加上各行各業接連遭包括美國關稅、風災與水災影響，產業需要更多協助、社會需要更多支持，普發現金不設門檻，弱勢照顧再加碼。

高層官員指出，雖然同樣是普發現金，但國民黨先前強推通過的案子有違憲及違反預算法之虞，政院提案，除了合憲合法，同時加碼弱勢照顧，強化對產業支持。

行政院四月提出的韌性特別條例草案原規劃四一○○億元，但國民黨堅持加入普發一萬元，並刪除撥補台電一千億元，最後三讀匡列五四五○億元。除普發現金二三五○億元外，一五○○億元用於國土安全韌性、九三○億元產業支持、六七○億元作為社會支持。

行政院通過的修正草案，上限調高至五九○○億元，較三讀條文增加四五○億元，其中二百億元為強化電力系統、二百億元為擴大產業支持、十億元為普發現金作業、四十億元為加碼弱勢照顧。因此，普發現金增為二三六○億元、國土安全韌性為一七○○億元、產業支持為一一三○億元、社會支持為七一○億元。

