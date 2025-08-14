憂林岱樺案衝擊選情》高雄綠營基層 催提早市長初選

2025/08/14 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，捲入助理費案與政治獻金案引發關注，各種耳語甚囂塵上，綠營基層憂心衝擊明年市長選情，建議提早初選。

民進黨中執會今年六月通過二○二六年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，確認高雄等縣市長提名需辦理黨內初選；高雄市長陳其邁當時曾表態，認為國民黨人選（立委柯志恩）已就位，「初選期程當然是越早越好」，因為民主政治就是政黨競爭。

目前民進黨內有四位立委表態投入市長提名初選，包括林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆，國民黨可望由身兼市黨部主委的立委柯志恩出征。

綠營人士指出，以往黨內市長初選多在選舉當年的二、三月間，七年前的初選競爭太激烈，後續整合不彰，成為市長敗選主因之一，最近基層確實有不少人呼應陳其邁想法，認同初選應提前，最好今年底或明年農曆年前確定市長提名人選，但權責在黨中央。

綠營人士憂心，林岱樺的司法案件短期難落幕，已經衝擊中間選民對民進黨的觀感，加上林岱樺多次表態「選到底」的氣勢，讓選情增加變數，尤其在野的藍白磨刀霍霍，不如提早初選確立民進黨市長提名人，儘早發揮母雞效應，帶著市議員參選人們衝刺。

