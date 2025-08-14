為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    缺席罷免說明會 羅明才挨批不願正視人民心聲

    2025/08/14 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕八月廿三日將舉行第二波立委罷免案投票，新北市第十一選區國民黨立委羅明才公辦電視罷免說明會昨天舉行，羅明才未出席，僅罷免案領銜人吳柏瑋到場，他批評，羅明才在新店地區擔任卅二年立委，面臨罷免案卻不願參加說明會，回應選民的質疑、不願正視人民心聲，令人遺憾。

    羅︰下鄉考察運動中心 分身乏術

    羅明才表示，昨天是颱風天，外面風大雨大，他下鄉去考察運動中心，里長還請他幫忙爭取地方建設，所以他分身乏術參加罷免說明會，對於罷團的批評不予回應。

    吳柏瑋指出，羅明才的父親羅福助捲入司法案件在二○一二年潛逃出境，和羅明才的兄弟一起在中國深圳經營企業，公司列名的董事還包括羅明才的兒子，一家三代都在中國經商賺錢，羅明才身為台灣的立委，卻不願意要求父親返台面對司法。

    吳柏瑋質疑，羅明才擔任立委，領的薪水是人民納稅錢，如今有三萬六千多名選民連署想要罷免他，羅明才沒有深刻反省，不出席說明會和民眾溝通，不願正視人民的心聲，他希望新店、深坑、石碇、坪林與烏來的選民，把握八二三的最後機會，一起站出來投下同意罷免票，給新店選區一個更好的未來。（相關新聞刊A2）

