    首頁　>　政治

    竹縣罷免林思銘 綠營陸空並進

    民進黨立委陳秀寳（左三）由新竹縣議員歐陽霆和竹北市民代邵啟月、曾玉菱等陪同，支援罷團在竹北路口快閃街講。（記者廖雪茹攝）

    民進黨立委陳秀寳（左三）由新竹縣議員歐陽霆和竹北市民代邵啟月、曾玉菱等陪同，支援罷團在竹北路口快閃街講。（記者廖雪茹攝）

    2025/08/14 05:30

    路口快閃街講 並透過電視牆廣告託播 號召下架不適任立委

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕八二三罷免投票倒數，民進黨多名立委和議員透過錄音宣傳，助攻罷免國民黨新竹縣立委第二選區林思銘，立委陳秀寳、王正旭昨也由新竹縣議員和民代的陪同，手舉「罷免投同意，反共更有力」看板，在竹北和竹東等路口快閃街講，號召新竹鄉親展現公民監督的意志，同意罷免林思銘，下架不適任立委。

    林思銘陣營 週六辦團結之夜

    林思銘陣營昨在竹東鎮舉辦三場反惡罷說明會，並預計本週六下午五點起，在新竹縣政府前廣場舉辦「新竹再贏一次團結之夜—挺公投、護民主」造勢活動。林思銘表示，面對民進黨策動的惡意罷免，他不是一個人在戰鬥，全國最強「藍白黃金陣線」十六日將集結竹北，包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌，以及北中基首長等都會接力站台助講，共同宣示「拒絕惡罷、挺核三延役」。

    撕除惡銘罷團 週五竹東開講

    「撕除惡銘」罷團與民進黨則預計十五日下午五點起在竹東戲曲公園，舉辦竹東公民來開講，將邀請立委吳思瑤、郭昱晴與民進黨代理秘書長何博文、反共護台聯盟發言人莫莉等出席。

    「孩子的安全需要守護，他卻反對！」、「林思銘委員反對『托嬰監管雲』，新竹家長怎麼安心？」「撕除惡銘」罷團近日在竹北和竹東重要路口的電視牆廣告託播，並透過錄音「我相信政治應該心存善念、盡力而為，但是現在的立法院，密會中共、鎖門黑箱、強行表決，砍光政府行政經費卻說這就是監督，我真的會害怕這是善念嗎？」等，宣傳罷免林思銘的理由。還有民進黨包括立委王義川、沈伯洋、范雲、台北市議員苗博雅等，也應罷團邀請錄音宣講「八二三請您勇敢站出來，守護新竹，守住台灣的民主未來」。

