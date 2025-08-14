為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國民黨竹市議員陳治雄詐助理費 判決定讞將解職

    國民黨新竹市議員陳治雄（資料照，記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市議員陳治雄（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/08/14 05:30

    〔記者楊國文、洪美秀／綜合報導〕國民黨籍新竹市議員陳治雄涉嫌詐領助理費二七九萬多元，新竹地院依貪污治罪條例中的利用職務詐取財物罪判刑兩年、褫奪公權四年、緩刑五年，並向公庫支付卅萬元；陳不服上訴，高院本月六日審理庭時，陳突然當庭表明「我要撤回上訴」，判決因此定讞，將解除議員職務。

    出庭表示「撤回上訴」

    因該選區僅兩名議員，不需補選或遞補議員。陳治雄受訪稱撤回上訴是希望讓事件落幕，他已從中記取教訓，後續會由女兒陳思妤繼續在地方服務選民。

    檢方調查，陳治雄於二○一九年八月至二○二二年八月間，偽造文件聘用戚男與潘女當人頭，以每月四萬元名義聘用為公費助理，實際上兩人均未擔任助理職務，也未實際支領薪資，陳藉此共詐領二七九萬多元犯罪所得。

    新竹地檢署依利用職務詐取財物等罪將陳治雄等人起訴，新竹地院考量陳坦承犯行，將陳判刑兩年、褫奪公權四年、緩刑五年，並向公庫支付卅萬元，扣案的犯罪所得二七九萬多元沒收。陳不服上訴高等法院，本月六日開庭時，陳突然當庭撤回上訴，全案因此判決確定。

    相關新聞
    政治今日熱門
    網友回應

    熱門推播