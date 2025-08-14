為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    涉聘網軍抹黑吳秉叡 蔣根煌之子判無罪

    新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋（資料照）

    新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋（資料照）

    2025/08/14 05:30

    法官︰蔣欣璋對貼文內容不知情

    〔記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導〕新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，前年競選立委期間被控花費二五〇萬元聘請網軍，影射對手民進黨立委吳秉叡性侵女助理，檢方依公職人員選罷法散布不實罪、加重誹謗等罪起訴。台北地方法院昨宣判，除「網軍頭」蕭智鈞判刑六月，法官認為蔣欣璋對貼文內容並不知情，亦未指示或共謀散布謠言，因此判處無罪；台北地檢署表示，待收到判決書，將研議是否上訴。

    「網軍頭」蕭智鈞判六月

    判決指出，蕭智鈞二〇二三年八月經介紹認識蔣欣璋，收取九十萬元報酬，操作網路選戰。同年十二月廿日晚間，蕭男入侵他人電腦設備，測試成功後出境至泰國，並以「立委老闆，是時候該面對我了吧？」為題在Dcard發表匿名文章，影射吳秉叡性侵女實習生，檢警調循發文IP追查，全案曝光。

    北院認定，蔣欣璋雖委託蕭智鈞等三人處理網路行銷或資料蒐集，但蔣等三人對蕭發表的文章內容不知情，也未指示或共謀，因此判蔣等三人無罪。至於蕭男，北院依違反選罷法等，判處有期徒刑六月、褫奪公權一年，並沒收犯罪所得四十五萬元。可上訴。

