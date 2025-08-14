美國務院人權報告︰北京施壓台企 不得在「批中台媒」登廣告

美國國務院12日發布2024年人權報告，指控北京透過商業利益向台媒施壓，對台灣言論自由構成間接威脅。（路透檔案照）

2025/08/14 05:30

中國間接威脅台灣言論自由

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務院十二日最新發布的二○二四年年度人權報告，肯定台灣整體人權狀況未出現重大變化，但也罕見地引述台灣非政府組織（NGO）的示警，指控北京正透過商業利益向台媒施加壓力，已對台灣的言論自由構成間接威脅。

報告點出中國長臂干預

報告指出，台灣的民主制度與法治運作良好，但數項內部人權議題仍需關注。其中，報告特別點出中國的「長臂干預」，指北京會施壓在中國有業務的台灣企業，要求他們不得在刊登批評中國內容的台媒上投放廣告。這已非國務院首次提及此類滲透手法。

在勞工權利方面，報告直指台灣的罷工權受到嚴格限制，教師與公務員被法律禁止罷工。勞工組織也認為，政府在勞資爭議中過度的調解要求，實質上限制了罷工權的行使。此外，大型企業特別是科技業，仍存在打壓工會籌組的行為。

針對全台近八十萬名外籍移工的處境，報告雖肯定政府設有多語言申訴管道，但也引述移工協會的觀點，指出多數移工因擔心遭報復解僱而不敢申訴，尤其是遠洋漁船上的移工，求助無門的情況更為嚴重。

報告最後提及，由於台灣特殊的政治地位，使其無法與聯合國等國際人權機制接軌，導致對難民與尋求庇護者的援助能力受限。

