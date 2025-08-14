為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    沈慶京提京華城容積信託 北院︰案件仍在審理 待北市府回覆

    威京集團主席沈慶京（資料照）

    威京集團主席沈慶京（資料照）

    2025/08/14 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，認為前台北市長柯文哲等人涉圖利不法容積獎勵約一二一億元，並聲請扣押地主、威京集團旗下鼎越開發名下土地。威京集團主席沈慶京日前提出「容積信託」方案，表示扣押已重創營運，願將涉案的廿％容積按合理價格信託給北市府或法院，若判無罪則依原核准方案興建；台北地方法院回應，案件仍在調查審理，先前已函詢台北市政府，須待市府回覆後再進一步評議裁定。

    台北地院本週二續審容積率案，沈慶京提出「容積信託」方案，願將涉案的廿％容積（約八千坪樓地板面積）按合理價格信託給北市府或法院，若判無罪則依原核准方案興建，有罪則將容積交還市府。沈強調，扣押已重創營運，恐波及上千家庭生計，盼法院慎裁。

    北院強制處分庭曾三度裁准扣押京華城土地，但鼎越主張，土地已信託予新光銀行並作為聯貸擔保，若遭扣押恐觸發違約，導致銀行暫停撥款、工程成「爛尾樓」；公司已申請降容積率、減樓層，若核准將無犯罪利得，後續三度抗告成功，高院亦三度撤銷發回。

    今年二月第三次撤銷後，案件移交承審刑事合議庭，受命法官整理兩大爭點，一為容積獎勵是否屬已實現的不法利益；二則是檢方計算的不法利益金額，與扣押土地本身相比是否符合比例原則。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播