沈慶京提京華城容積信託 北院︰案件仍在審理 待北市府回覆

威京集團主席沈慶京（資料照）

2025/08/14 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，認為前台北市長柯文哲等人涉圖利不法容積獎勵約一二一億元，並聲請扣押地主、威京集團旗下鼎越開發名下土地。威京集團主席沈慶京日前提出「容積信託」方案，表示扣押已重創營運，願將涉案的廿％容積按合理價格信託給北市府或法院，若判無罪則依原核准方案興建；台北地方法院回應，案件仍在調查審理，先前已函詢台北市政府，須待市府回覆後再進一步評議裁定。

台北地院本週二續審容積率案，沈慶京提出「容積信託」方案，願將涉案的廿％容積（約八千坪樓地板面積）按合理價格信託給北市府或法院，若判無罪則依原核准方案興建，有罪則將容積交還市府。沈強調，扣押已重創營運，恐波及上千家庭生計，盼法院慎裁。

請繼續往下閱讀...

北院強制處分庭曾三度裁准扣押京華城土地，但鼎越主張，土地已信託予新光銀行並作為聯貸擔保，若遭扣押恐觸發違約，導致銀行暫停撥款、工程成「爛尾樓」；公司已申請降容積率、減樓層，若核准將無犯罪利得，後續三度抗告成功，高院亦三度撤銷發回。

今年二月第三次撤銷後，案件移交承審刑事合議庭，受命法官整理兩大爭點，一為容積獎勵是否屬已實現的不法利益；二則是檢方計算的不法利益金額，與扣押土地本身相比是否符合比例原則。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法