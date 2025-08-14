自由日日Shoot》沈慶京提京華城「容積信託」 議員轟詐騙 北市府幫忙騙？

威京集團主席沈慶京近日提出京華城容積「信託」作法，北市朝野議員批沈此舉是在詐騙。圖為北院12日審理柯文哲政治獻金及背信案，傳喚沈出庭。（資料照）

2025/08/14 05:30

〔記者何玉華、徐義平／台北報導〕前台北市長柯文哲給京華城廿％容積獎勵涉圖利、收賄被起訴，京華城開發公司鼎越針對廿％容獎，在四月掛件申請變更設計，都發局五月初退件請釐清部分內容後，便無下文，變更案退回原點；甫獲交保的威京集團主席沈慶京近日提出「信託」作法，北市朝野議員昨批此舉是「詐騙」。

中石化旗下的鼎越開發回應，由於目前部分結構已經完成而無法改變，且要適用原都審的規範，後續變更設計需要解決的問題甚多且複雜，目前與設計團隊努力當中。

北市府對京華城容獎原本抱持等法院判決再處理的態度，在輿論壓力及議會要求撤銷下，今年一月邀專家學者研商對應作為；在會議召開前，鼎越主動表示願意「暫緩」廿％容獎，並於四月九日向都發局掛建申請變更設計。都發局認為書圖中多項內容待釐清，於五月初退件，至今沒下文。

簡舒培︰違法的容積怎能實現

民進黨議員簡舒培說，她向市府索取鼎越相關發文，市府拒絕提供；市府對外說容獎「取消」，鼎越發聲明說是「暫緩」，在法庭辯論又說是「放棄」，現在沈慶京又說「信託」，可見市府都是一廂情願的胡說八道，退件後也未追蹤要求兌現，「市府是被騙還是幫忙騙？」

簡舒培表示，鼎越、沈慶京對廿％容獎有多種講法，沒有一件事情是真的，都只是想在司法上保全、或讓股價不崩盤；「信託」更是沒道理，違法的容積怎麼可以讓其實現？難道「有錢就可以買超額的容積嗎？」

游淑慧︰鼎越玩兩手策略

國民黨議員游淑慧表示，鼎越玩兩手策略，一邊抗告不要扣押土地，說已「放棄」廿％容獎，一邊變更設計申請又不動，現在又說要「信託」繼續蓋，合法就是它的，不合法就給市府，「到底是在玩哪一齣？是跟台北市政府『裝痟的』嗎？」鼎越當初能買的容積已經都買了，廿％的容獎是在沒有獎勵的原則下創設出來，怎能給它蓋完？

都發局︰僅同意安全維護工程

台北市都發局表示，原都審程序已經終結，個案有變更設計需求而提出申請的部分，沒有時效性的要求，因此未追蹤鼎越退件後續。另有關信託則尊重法院判決的結果。工地的部分，為維護公共安全，僅同意完成專業團體建議的安全維護工程，目前仍在進行地下層（含地上一樓樓板）全部構造及已開挖區外的壁樁，其餘工程暫停受理申報勘驗。

