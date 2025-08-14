新聞解讀》朱立倫恐「左手交棒右手」

如果九月初的領表登記真的不見盧秀燕身影，又無盧、朱以外的強棒堪負「代打」重任，十一月初國民黨全代會出現朱立倫「左手交棒給右手」的畫面，並非沒有發生的可能。圖為朱立倫昨主持國民黨中常會。（記者田裕華攝）

2025/08/14 05:30

記者施曉光／特稿

多次重申「交棒」的朱立倫，可謂做足「不忮不求」的政治姿態，宛若一副壁上觀，但如果盧秀燕最終確定不親自下場，承納黨魁權柄，復加「代打」若無相對競爭優勢，足以輾壓在四年前黨主席選舉中囊獲三分之一票源的孫文學校總校長張亞中，只怕接下來這場黨主席選舉，「全黨圍堵一人」，將成藍營這次選舉不分反朱、挺朱或挺盧派的最大共識。

在此情況下，朱立倫續掌黨機器的可能性也就大增，這也正是朱陣營從頭至今只說盼望放心順利交棒，但未把話說絕「不再連任」的關鍵原因。

如果九月初的領表登記真的不見盧秀燕身影，又無盧、朱以外的強棒堪負「代打」重任，十一月初國民黨全代會出現朱立倫「左手交棒給右手」的畫面，並非沒有發生的可能，屆時即便曾經警告朱立倫「勿心存僥倖連任」的挺盧派大將、前國民黨秘書長李乾龍，也只能尊重「黨意」，畢竟朱已做足「不忮不求」的姿態，只是無奈礙於「情勢所迫」、「身不由己」，只好「勉予同意」。

無可諱言，這次藍營黨魁選舉表態者眾，卻缺乏檯面上具備雄厚政治實力的一線大咖，情況像極了二○一六年的國民黨主席補選，同樣不乏表態者，但全部都是「乙組球員」，而當年被黨內視為政治能量猶豐，且具備角逐大位資格的吳敦義，就是不願參選。

當時由於勇於承擔為黨出征總統大任，卻因「換柱事件」搏得藍營基層好感的洪秀柱，聲勢一度如日中天，但由於主張「一中同表」，深藍、統派色彩濃厚，引發國民黨內部本土派勢力的高度危機感，雖然推出代理黨主席的副主席黃敏惠迎戰，最終還是敗下陣來。

大約十年後，國民黨又遇上黨魁改選，只是當年洪秀柱的角色，這次換成了張亞中，張在四年前黨主席選舉成為朱立倫的對手，並囊獲三成多選票，引起黨內側目，當時張就被朱立倫指控「急統」、「紅統」，如果盧秀燕確定棄選，可以想見張亞中必將成為第二個洪秀柱，淪為黨內圍堵目標，又若朱立倫最後臨危受命救火，這場黨魁之爭恐將重演四年前的場景。

無論對國民黨本土派勢力或傳統藍營建制派而言，張亞中一旦當選，國民黨就等於會在台灣政黨競爭市場中被淘汰，因此，盧陣營、朱陣營甚至「戰鬥藍」等泛藍次團系統，恐怕會很有默契的支持一名適合人選，以避免政治地盤或「肉桶」被「圈外」的「異教徒」所染指破壞。

