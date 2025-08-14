粉底液事件黨內互打 賴清德：沒有誰辭職問題

民進黨立委王義川日前調侃台中市長盧秀燕「完妝勘災」惹議，民進黨性平部公開發文譴責厭女、「自己的小孩自己教」，引發黨內性平論戰，也有支持者點名性平部主任李晏榕（見圖）下台。（記者田裕華攝）

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委王義川日前調侃台中市長盧秀燕「完妝勘災」惹議，民進黨性平部公開發文譴責厭女、「自己的小孩自己教」，引發黨內論戰，也有支持者點名性平部主任李晏榕下台。對此，民進黨主席賴清德昨在中常會裁示，黨內的對話與論辯，沒有誰辭職與否的問題，但希望黨內同志論辯過程，「不要忘記，我們都是兄弟姐妹」。

提論辯三原則 「我們是兄弟姐妹」

王義川日前質疑盧秀燕勘災時完妝上陣是作秀，稱二千四百元粉底液不知道是在貴什麼，民進黨性平部隨後公開發文譴責稱「我們不要厭女的台派」，遭質疑未經調查程序就扣帽子，也有支持者質疑李晏榕「厭男」不適任。中常委陳茂松昨在中常會發難，質疑性平部程序不當，並與支持性平部的立委王世堅先後發表不同意見，兩人從電梯吵到大樓外。

據悉，陳茂松昨在中常會指出，王義川為黨征戰，卻因一句小偏差，就被性平部公開指責，還稱「自己的小孩自己教」，應該看一下完整脈絡、不能斷章取義，至少要有內部討論。不過，王世堅認為，性平部的發文沒有錯，性別平等本來就是民進黨追求的價值，「否則民進黨等著衰敗」。

賴清德則表示，民進黨是民主政黨，自然有多元的聲音，黨內的同志就議題、價值論辯，這是民進黨的DNA，也是民進黨的價值所在。

賴指出，「既然是黨內的對話與論辯，就沒有誰辭職與否的問題」，他希望，黨內同志論辯過程中，仍可以秉持三原則：一、面對面溝通，不隔空喊話；二、理性的對話；三、理念是互相說服，不是零和競爭。賴強調，大家都是民進黨的一份子，雖然難免意見不同，「但不要忘記，我們都是兄弟姐妹」。

