內閣改組 藍委：小幅更動 不符民意

七二六首波罷免投票全盤皆墨，內閣改組聲浪湧現。國民黨團首席副書記長羅智強點名行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、外交部長林佳龍不適任。（資料照）

2025/08/14 05:30

王鴻薇酸閣揆換不了 「賴手上沒有好牌可打」

〔記者林欣漢、劉宛琳／台北報導〕七二六首波罷免投票全盤皆墨，內閣改組聲浪湧現。立院國民黨團書記長王鴻薇昨認為，內閣一定會改組，但只有小幅度的更動，無法符合大家的期待，並點名經濟部長郭智輝、法務部長鄭銘謙都可能被撤換；國民黨團首席副書記長羅智強也點名行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、外交部長林佳龍不適任。

羅智強批郭智輝說幹話 最不適任

王鴻薇表示，南部的災後重建非常緩慢、沒有效率，民怨沸騰，致現在改組的聲浪更高了，連民進黨內部都炸鍋，很多民進黨立委都支持內閣要一定程度的改組，雖然卓榮泰近日鬆口可能進行改組，但好像只有局部改組，卓揆不會被換掉，問題是賴清德總統的民調持續下滑，小幅度改組能夠回應民意嗎？

王鴻薇說，若由總統府秘書長潘孟安接任閣揆，大家的驚嚇指數不是更高嗎？賴總統手上沒有幾張好牌可以打，現在最悲哀的事情是，內閣改組不受人民期待，過去還會點名優秀的縣市首長來接班、救火，但現在連救火隊都不曉得在哪？

王鴻薇認為，只要改組，郭智輝一定會被換掉，因為他是慣老闆心態，說話常常出槌，加上這次對等關稅談判如此糟糕，難辭其咎，應該會是第一個被點名換掉的部會首長。她也點名法務部長鄭銘謙，政治性過於強烈，應該被撤換。

羅智強則說，除了卓榮泰、劉世芳不適任，外交部出包連連，賴總統連過境美國都不可得，部長林佳龍也該下台。但重點是，賴總統的個性非常固執，是「擇惡固執」型，認定的事情就是硬幹到底，他可能認為更換閣員，就代表他的經濟、外交政策是錯誤的。

羅智強同樣表示，中華民國有史以來沒出過郭智輝這種部長，從頭到尾都不在狀況內，都在說幹話、做錯事、扯後腿，是一個最不適任的經濟部長。

