    首頁　>　政治

    新北綠軍挺「拔羅波」 籲下架怠惰立委

    宣傳罷免立委羅明才，新北市議會民進黨黨團陪同罷團到捷運新店區公所站旁催票。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/13 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕八月廿三日將舉行第二波立委罷免案及公民投票，新北市議會民進黨黨團昨天陪同推動罷免國民黨立委羅明才的公民團體「拔羅波」，到捷運新店區公所站旁催票，呼籲選民八二三一定要出來投票，自己決定自己的未來。

    新店宣講 823投票決定自己的未來

    新北市議會民進黨團由總召廖宜琨領軍，帶領幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈及議員陳乃瑜、石一佑、陳永福到新店掃街，力挺罷團。廖宜琨指出，羅明才長年在立法院怠惰問政，關鍵政策總是站在民意對立面，這樣的立委不應再占據國會席次，新店需要真正為民爭取政策的民意代表，罷免不是情緒宣洩，而是公民用選票展現的監督力量，讓失職的政治人物付出代價。

    山田摩衣、顏蔚慈指出，站在路口與民眾直接對話，就是要揭穿羅明才問政的空洞與立場的搖擺，新店的立委，必須堅定站在民主與自由的一邊，而不是替中國的統戰話術敞開大門，呼籲新店選民用選票告訴羅明才，背離民意的立委，人民會讓你下台。

    建國泳池前 22日辦「選前之ya」

    「拔羅波」發言人琪琪表示，十七日將舉辦「掃街遊行黃金週」活動；廿二日團隊在新店建國游泳池前辦理「選前之ya」，呼籲大家廿三日一定要出來投票，自己決定自己的未來。

    羅明才今明兩天 舉辦鄉親座談

    羅明才今天下午二時邀請立委洪孟楷，在新店服務處舉辦「關懷鄉親座談會」；十四日晚間八時則在車子路活動中心辦座談會。羅明才說，大惡罷讓國家空轉內耗，賴政府愛造謠、不做事，且台美關稅還搞黑箱，他們目標很簡單，國會要好好監督，政府要能好好做事，台灣要能重回正軌。

