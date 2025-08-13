佈局2026 民進黨宜縣議員將提名15席 10鄉鎮市長徵召

2025/08/13 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部公告二○二六年縣議員、鄉鎮市長選舉登記提名辦法，將在八月廿五日至廿九日辦理領表及登記；宜縣十二鄉鎮市，除了執政的冬山鄉與蘇澳鎮，鄉鎮長提名將辦理初選，其餘十鄉鎮市長人選將以徵召或結盟產生。至於縣議員，宜縣有卅四席，民進黨確定提名十五席，目前須辦理初選鄉鎮市為宜蘭市、羅東鎮與員山鄉。

宜蘭縣十二鄉鎮市，目前僅有蘇澳鎮與冬山鄉是民進黨執政，兩位鄉鎮長都將兩任屆滿；民進黨選舉對策委員會討論，這兩鄉鎮將開放登記並辦理初選。其他非執政的十個鄉鎮市，都被視為特殊選區，在黨內提名辦法註記為「保留」。

據了解，這十個鄉鎮市長人選將以徵召或結盟產生，不辦理初選登記，等縣長參選人確定後，再下鄉傾聽基層聲音確定人選，以利整體選戰佈局。

縣議員部分，民進黨本屆僅有十一席；經討論，九鄉鎮市確定會提名，分別是宜蘭市、羅東鎮與冬山鄉均提名三席；頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、五結鄉、三星鄉、蘇澳鎮則各提名一席。

縣黨部主委邱嘉進說明，五結鄉與蘇澳鎮都有第二席空間，而壯圍鄉因選區情況特殊先作「保留」，不開放初選登記，後續再視情況辦理徵召或結盟。而大同、南澳兩山地鄉與平地原住民選區由選對會另案處理。

