南韓批外交失禮 林明昕：詫異對方諒解又批評

2025/08/13 05:30

〔記者陳鈺馥、陳政宇／台北報導〕南韓真相和解委員會委員長朴宣映日前發文痛批，台灣行政院官員一行人原約好八月八日會面，台方卻在前一晚臨時取消，是外交失禮。行政院政務委員林明昕辦公室昨表示，林已向委員會表達歉意，委員會也以信件表達諒解，數日後委員長卻又有截然不同反應，讓人感到詫異。

對此，行政院長卓榮泰昨在立法院院會答詢指出，林明昕是因為要參加APEC（亞太經濟合作會議）相關會議才變動時程，應該馬上透過外交途徑進行必要措施，充分說明取得諒解；他也請立委理解，任何外交談判都非常辛苦，希望共同給予支持。

緊急處理APEC事項 才臨時取消會面

林明昕辦公室發聲明指出，林政委目前正在韓國仁川參與APEC婦女與經濟論壇（WEF）相關會議，由於八日上午九時臨時有相關緊急事項必須立即處理，無法參與同日九時卅分的交流會議，因此在前一日傍晚告知會面單位，並表達歉意，也請對方諒解。

林辦指稱，今年是林明昕首次擔任團長，率行政院性別平等處及婦女權益促進發展基金會等公、私部門代表出席，擬於十二日在WEF高階政策對話會議致詞。由於APEC婦女經濟論壇在八日上午十時開始即針對今年度宣言進行工作層級討論，而當天在首爾尚有一整日拜會行程的林明昕，無法即時在首爾與仁川之間來回。

林辦解釋，為了即時掌握宣言的討論情形，確認台灣在今年度WEF宣言當中，能夠針對我國的努力與理念做貢獻，在迫不得已的情況下，僅能在前一日傍晚透過駐處通知取消八日上午九時卅分的會面，也在八日下午取得該會書面回覆表達諒解。

林明昕除已代表訪團對拜訪單位表示歉意，並且希望未來能夠依照該會回覆的信件內容，有再次訪問的機會。

