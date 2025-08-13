為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣公民服公職 劉世芳：要對中華民國效忠

    劉世芳昨在受訪表示，維持現狀是台灣最大共識，內政部依法行政，台灣公民服公職時要對單一國家、中華民國效忠。（記者陳逸寬攝）

    劉世芳昨在受訪表示，維持現狀是台灣最大共識，內政部依法行政，台灣公民服公職時要對單一國家、中華民國效忠。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/13 05:30

    〔記者李文馨、謝君臨／台北報導〕內政部長劉世芳前天指政府承認中華人民共和國，引發藍營批評所言違憲、要求她下台。劉世芳昨在受訪表示，維持現狀是台灣最大共識，內政部依法行政，台灣公民服公職時要對單一國家、中華民國效忠；行政院長卓榮泰認為，劉所言有其依據，但對於兩岸，「我們會以中華民國憲法為依據。」

    談兩岸 卓揆：以中華民國憲法為依據

    民眾黨將落實前主席柯文哲訂立的「兩年條款」，該黨不分區立委排序第十五名的中配李貞秀，若上任一年內未提出放棄其他國籍的證明，可能被立法院解職。劉世芳前天回應，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，站在中華民國政府的立場上，承認中華人民共和國，民選公職必須對中華民國效忠，不允許效忠兩個國家。

    立法院院會昨邀行政院長率相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。媒體會前詢問劉世芳，藍白質疑「政府承認中華人民共和國」說法違憲。

    劉世芳回應，維持現狀是台灣最大的共識，她前天所言，集中在內政部依法行政的立場，政府在處理外國人，包括中國人擔任台灣公職時，要放棄外國國籍。如果放棄中國國籍，經過海基會承認，政府當然就會承認是有效力的公文書。

    劉世芳表示，國籍法二○○一年修正至今都沒有變動，希望台灣公民服公職時要對單一國家，也就是中華民國效忠。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播