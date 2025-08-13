台灣公民服公職 劉世芳：要對中華民國效忠

劉世芳昨在受訪表示，維持現狀是台灣最大共識，內政部依法行政，台灣公民服公職時要對單一國家、中華民國效忠。（記者陳逸寬攝）

2025/08/13 05:30

〔記者李文馨、謝君臨／台北報導〕內政部長劉世芳前天指政府承認中華人民共和國，引發藍營批評所言違憲、要求她下台。劉世芳昨在受訪表示，維持現狀是台灣最大共識，內政部依法行政，台灣公民服公職時要對單一國家、中華民國效忠；行政院長卓榮泰認為，劉所言有其依據，但對於兩岸，「我們會以中華民國憲法為依據。」

談兩岸 卓揆：以中華民國憲法為依據

民眾黨將落實前主席柯文哲訂立的「兩年條款」，該黨不分區立委排序第十五名的中配李貞秀，若上任一年內未提出放棄其他國籍的證明，可能被立法院解職。劉世芳前天回應，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，站在中華民國政府的立場上，承認中華人民共和國，民選公職必須對中華民國效忠，不允許效忠兩個國家。

立法院院會昨邀行政院長率相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。媒體會前詢問劉世芳，藍白質疑「政府承認中華人民共和國」說法違憲。

劉世芳回應，維持現狀是台灣最大的共識，她前天所言，集中在內政部依法行政的立場，政府在處理外國人，包括中國人擔任台灣公職時，要放棄外國國籍。如果放棄中國國籍，經過海基會承認，政府當然就會承認是有效力的公文書。

劉世芳表示，國籍法二○○一年修正至今都沒有變動，希望台灣公民服公職時要對單一國家，也就是中華民國效忠。

