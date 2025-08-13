兼顧國際宣傳與中國威脅揭示立委籲雙軌呈現正負面內容

外交部去年初移除官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」。（圖：取自外交部官網）

2025/08/13 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部為防杜中國藉機情蒐，移除官網上「中國大陸阻撓我國際空間事例」，僅正面表列「國際支持台海和平穩定聲明」、「台灣國際評比成績」。民進黨立委認為，正面表列國際友我言行與列舉中國打壓事件並不互斥，應「雙軌並行」，系統性、有數據地揭露中國打壓行徑，以形成完整國際敘事。

政治大學東亞所教授丁樹範受訪分析，無論我國公開與否，中國現在對台灣外交全面打壓，外交部若一直公布「中國大陸阻撓我國際空間事例」，形同宣傳「北京的國際打壓通通成功」，可能會讓我國內部產生挫折感，因此改採正面表列。

僅正面表列 易低估北京打壓嚴重性

民進黨立委陳冠廷受訪指出，正面表列固然有助於彰顯支持台灣的國際力量，但若僅呈現正面訊息，容易使外界低估中國打壓的嚴重性與系統性。他建議，政府應採「雙軌並行」策略，一方面感謝並廣傳國際社會對台灣的支持，另一方面也要有系統、有數據地揭露中國的打壓行徑，形成完整的國際敘事，才能兼顧國際宣傳與對中國威脅的揭示。

民進黨立委王定宇也認為，讓台灣人民清楚的瞭解中國對台灣的霸凌、在國際空間上的圍堵扼殺是很重要的，我國在國際上的困境，不僅是國家主權安全的問題，甚至影響到我們的經商環境、健康等。

王建議，針對中國對台灣在國際外交場合上的打壓，外交部至少可以列出重要的項目，讓台人瞭解中國對台灣的敵意，不會因為執政黨不同而有所差異，因為中國唯一的目的就是讓台灣在國際舞台上消失。

對於外交部目前的做法，王定宇則說，展現邦交國與國際友盟的支持也很重要，最好的做法就是公開透明真實呈現，同時呈現外交部遇到的困難與外交部努力的成果。

