    首頁　>　政治

    為防中國藉機情蒐 加大對我阻撓力道 中國打壓事例 外交部官網下架

    外交部去年初移除官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」。（圖：取自外交部官網）

    2025/08/13 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國近年仍透過阻撓台灣國際參與、曲解聯大第二七五八號決議等手段，持續打壓台灣，但我國外交部官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」卻在去年移除，僅留下「國際支持台海和平穩定聲明」等正面表述內容。外交部說明，此舉是為了防止中國藉由系統化資訊情蒐，並加大對我施壓阻撓力道，外交部仍會第一時間反制、駁斥中國阻撓我國國際參與及貶抑我國主權地位的惡意行徑。

    外交部自二○○○年陳水扁政府上任後，開始於官網定期更新「中國大陸阻撓我國際空間事例」，彙整中國對我國打壓的行為；二○○八年馬英九擔任總統後，一度中斷更新，後續在二○一六年才再度頻繁更新。不過外交部去年初卻將整個頁面從官網移除，目前僅保留「國際支持台海和平穩定聲明」、「台灣國際評比成績」等列舉正面案例的內容。

    外交部：仍會立即反制 駁中惡行

    據了解，外交部列舉中國打壓我國事例，主要目的為讓國人了解中國在國際中對我國長期打壓的作為，但現在民眾大多已有相關意識，更會自行主動反映、彙整相關資訊，外交部羅列中國打壓事例可能被中國用於自身績效考核，外交部對外論述仍應以正面、宣傳台灣形象為主。

    外交部表示，外交部對於中國阻撓我國國際參與、貶抑我國主權地位的惡意行徑，均於事發第一時間反制、駁斥；為防止中國藉由系統化資訊進行情蒐，並加大對我施壓阻撓力道，同時確保我方外交工作成效，外交部去年初經研議後，調整網站相關內容。

