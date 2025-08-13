自由日日Shoot》回應「附和統戰」查處避重就輕 舔共藝人多稱「不曉得、沒那意思」

數十名台灣藝人赴中國發展，在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中國外長王毅「中國台灣省」說法，主管機關文化部已展開兩波行政調查。（圖：資料照、取自微博、IG、臉書）

2025/08/13 05:30

有無合作中共黨政軍 文化部兩波行政調查

〔記者陳鈺馥／台北報導〕歐陽娜娜等數十名台灣藝人赴中發展，在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中國外長王毅「中國台灣省」說法，陸委會日前偕同文化部查處有無與中共黨政軍合作。據透露，多數藝人聲稱不曉得、沒有那個意思，回答避重就輕；立委痛批，少數藝人唱和統一，不斷配合中共宣傳，怎麼可能不知道？政府應依法開罰，才能有效嚇阻。

立委痛批怎會不知道 應依法開罰才能嚇阻

中共去年發動「聯合利劍二○二四B」圍台軍演，歐陽娜娜轉發央視發文，稱「台灣自古就是中國領土，只有一個中國」；張韶涵轉發聲稱「祖國統一，勢不可擋」。

請繼續往下閱讀...

今年三月，王毅貶低我國稱「中國台灣省」，侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、陳志朋、張韶涵、汪東城、楊宗緯、張晨光、歐陽娜娜、歐陽娣娣、陳昊森等數十名藝人，轉發央視「台灣必歸」貼文，唱和中共主張。

據了解，主管機關文化部展開兩波行政調查，檢視「親中」藝人與中共黨政軍有無合作行為，有政治性主張的，因涉違反兩岸人民關係條例第卅三條之一，已發函請藝人或所屬演藝公司、經紀人說明；查核結果若認定違法，可處十萬至五十萬元罰鍰。

本次查處重點是，詢問藝人當時講這些話、轉發中共官媒圖文等，是出於個人意願或經紀公司安排？主管機關再看有無主觀自願或客觀的具體分工合作行為，未來將依法律要件進行裁處。

知情官員透露，本次查處分兩波進行，每批十幾位藝人，不管是經紀公司或藝人本人，大部分是用書面回覆，理由多半是「不曉得、沒有那個意思」，或聲稱不清楚台灣政府的規定，「有些當事人回答避重就輕」。文化部會彙整歸納，由相關機關共同開會討論，再看如何處理。

官員說明，行政調查是依「行政程序法」規定，主管機關後續按照所掌握資訊、調查證據、經紀公司或藝人的回覆，審視與掌握事實有無出入，判斷有無違反兩岸條例。

民進黨立委賴瑞隆受訪表示，台灣藝人應珍惜台灣自由民主的創作環境，不要成為中共統戰的棋子。轉發祖國統一等圖文都是中共要的，不可能存在不知道；陸委會及國安單位不能被這些說詞給欺騙，不然對守法的人不公平。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法