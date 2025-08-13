埔里恐建掩埋場 罷團批馬文君無作為

南投罷團要求馬文君對掩埋場興建案有具體作為。（「All罷馬」罷團提供）

2025/08/13 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣埔里鎮好山好水，是瓶裝水與茭白筍生產重鎮，不過卻有業者規劃在埔里興建廢棄物掩埋場，引發反彈，南投罷免立委馬文君「All罷馬」民團，昨邀鎮民說明地方疑慮，並質疑馬雖表態反對掩埋場，但都「光說不練」，要求拿出具體行動，否則就是愧對鎮民；馬文君回應，她堅決反對掩埋場，會堅守立場和地方站在一起，並對鎮民負責。

馬：與鎮民站在一起反對

鎮民說，掩埋場位在烏溪上游，一旦場區滲漏污染水源，不僅影響埔里飲水、農產，更衝擊瓶裝水供應，恐波及全國消費者。

鎮民指出，馬文君曾表態不支持掩埋場，但質疑掩埋場的選址，與馬爭取掩埋場聯外道路投七十線拓寬有無關聯，呼籲馬應透過「自來水法」修法加嚴，把取水口保護範圍從目前的一公里再擴大，防止該案因距離水質水源保護區一‧四公里，躲過法規限制。

「All罷馬」罷團說，馬文君應具體說明她可做些什麼，人民則可透過罷免投票，用選票告訴馬文君要阻止掩埋場設立，這都是公民的權利，並呼籲全民一起監督，八月廿三日投下同意罷免，守護埔里水，守住台灣生命線。

馬文君表示，她堅決反對掩埋場，這點毋庸置疑，有關投七十線道路改善，早在十幾年前就設置完畢，才能讓民眾有安全的道路環境；對於掩埋場，始終與鎮民站在一起，會在中央全力協助地方。

埔里好山好水，卻有業者規劃建掩埋場，圖為預定地。（民眾提供）

