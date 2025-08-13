中八人口流失 罷團質疑江啟臣不用心

2025/08/13 05:30

〔記者歐素美、黃旭磊／台中報導〕台中市第八選區「一罷擊臣」罷團昨天公布一支短片，透過近十年人口數據變化，質疑國民黨立法院副院長江啟臣長期以來未帶動地方發展，致中八選區成為全市唯一人口倒退的區域，人口老化問題也高居全市之冠。

擔任立委13年 未提有效發展規劃

罷團表示，台中市近年人口持續成長，唯獨第八選區十年來人口不斷流失，江啟臣擔任立委十三年，沒有提出有效的發展規劃，交通建設尤其落後，呼籲鄉親八二三勇敢站出來，同意罷免江啟臣，讓山城重新啟程。

罷免江啟臣領銜人廖芝晏強調，一個連自己選區都無法好好規劃的人，卻把心思放在市長大位，實在令人痛心；罷免江啟臣不是為了報復，而是希望讓中八有真正關心、願意為地方長遠規劃的人來服務。

她舉例，高雄鳳山與豐原一樣是縣治所在、同樣經歷縣市合併，但鳳山人口持續增加，捷運也早已啟用；反觀中八，不僅人口數從十年來持續下滑，青壯年流失，長者比例持續上升，更缺乏大型公共建設與均衡發展規劃。

名嘴陳財能昨到豐原警分局陳抗，稱江啟臣八月八日在樂天宮舉辦反罷免活動未申請路權，他開車行經卻遭警方攔下；警方強調，當天江除申請集會，也有申請路權。

另外，罷團昨銷毀罷免國民黨立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋的第一、二階提議書、連署書等近十五萬份，強調莫忘民主來時路，每一份簽署都是台灣民主點滴心血。

