    首頁　>　政治

    京華城爭議容積 沈慶京：願信託給北市府或法院

    台北地院審理京華城容積率弊案，昨傳喚獲交保的威京集團主席沈慶京出庭。（記者廖振輝攝）

    2025/08/13 05:30

    〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地院審理京華城容積率弊案，昨傳喚兩名證人作證，詰問完畢後，威京集團主席沈慶京提出解決京華城廿％容積率的解套方案，表示願意將廿％容積、換算約八千坪樓地板面積，再乘以合理的容積價格，信託給台北市政府或法院，若判無罪就依都委會通過的方案辦理；若判有罪就交還給北市府。

    沈慶京指出，他出院兩週以來知道公司面臨的更多狀況，檢察官向法院聲請扣押鼎越開發公司名下的京華城土地，嚴重影響公司營運，公司已在考慮裁員，會影響上千個家庭生計，因此提出信託方案，請法官審酌。

    沈慶京說，別人的建案是越蓋越多，只有京華城越蓋越少，當地有航高限制，蓋不了多少層，「我們害了柯文哲，柯文哲又受政治牽連，把我們也拖下去」。審判長表示，京華廣場土地扣押更裁案，現仍由合議庭審理，先前已函詢北市府，待收到回函才能評議裁定。

    法院昨除傳喚基隆市副市長邱佩琳作證，下午傳喚柯文哲的市長室主任謝明珠作證，聚焦柯文哲隨身碟「工作簿」檔的「（東森電視總裁）張高祥︱一五○︱經理人謝明珠」。謝明珠證稱，她自願幫柯文哲募集一五○萬元的民眾黨主席「職務捐」，找東森總經理徐瑞勇幫忙，不久徐傳來張高祥姪子經營的紹華營造公司同額匯款水單照片，她轉傳給民眾黨財務長梁秀菊催促開收據，過程中她未接觸、連絡到張高祥。

    柯再轟檢：士大夫之無恥 是謂國恥

    柯文哲昨砲口仍瞄準檢察官，批檢方「士大夫之無恥，是謂國恥」，強調自己確實知情京華城陳情案送都委會研議，都發局也同意可依都市計畫法廿四條申請，檢察官卻認為以個案研議、不以通案處理就是違法，把他收押快一年，「台灣司法會不會更脆弱，是審判長要面對的問題」。

    熱門推播