嘉市議員戴寧助理費案定讞 將解職入獄

嘉義市議員戴寧因詐領助理費案，判刑5年半定讞。（資料照）

2025/08/13 05:30

詐領四三一萬 判刑五年六月

〔記者張文川、丁偉杰／綜合報導〕四連霸無黨籍嘉義市議員戴寧，任內以親友當人頭詐領助理費長達十一年，共詐領得手四三一萬餘元，一審嘉義地院依貪污治罪條例的利用職務上機會詐領財物罪，將戴寧重判十年六月有期徒刑、褫奪公權五年；戴寧上訴改口認罪，並繳回不法所得，高等法院台南分院今年二月改判五年六月徒刑、褫奪公權四年；最高法院昨駁回戴寧上訴定讞，即日解職，近日必須入獄，法院已通知嘉義檢方啟動防逃機制。

戴寧昨手機未接，服務處人員則表示，戴寧沒有回應。戴寧是已故無黨籍嘉義市議員戴建三的女兒，二○二二年三月案發後曾被羈押一九○天，收押期間遭逢父親病逝，戴寧申請戒護返家奔喪，戴著手銬腳鐐跪進靈堂，引發議論，同年九月十九日獲准八十萬元交保。

請繼續往下閱讀...

判決指出，戴寧自二○一二年至二○二二年間，利用溫姓助理的陳姓兒子、前夫的郭姓胞妹、邱姓友人、曾姓外甥女等四人做為人頭助理，詐領公費助理補助費，嘉義地檢署起訴時認為她共詐領五一八萬餘元。

一審嘉義地院對照戴寧及證人證詞認定，陳、郭、邱等三人都是掛名的人頭公費助理，依三件利用職務機會詐取財物罪合併重判十年半，沒收犯罪所得四三一萬元；曾姓外甥女因有實質從事助理工作，不是人頭，此部分判戴無罪。戴寧上訴改口認罪，並繳回四三一萬餘元，台南高分院今年二月改判五年半徒刑；最高法院昨駁回戴的上訴定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法