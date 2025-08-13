林岱樺涉案 牽動綠高市長選情

民進黨立委林岱樺12日立法院會質詢。（記者塗建榮攝）

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委林岱樺疑涉入詐領助理費案，昨被週刊披露她與負責操盤初選的通法寺住持釋煌智關係曖昧，甚至有「抱抱」等親密言詞；林則反批「黑勢力結合檢調出手，對她進行羞辱式人格毀滅」。由於林布局高雄市長已久，地方人士評析對這起事件尚不至於衝擊民進黨的市長選情，但民進黨不能大意。

遭爆與通法寺住持關係曖昧

地方人士指出，林岱樺是民進黨內最早布局高雄市長初選的立委，其看板、組織團隊遍及市區，展現強大企圖，也如願取得聲量與民調優勢。今年初檢調開始調查林的助理費案、政治獻金案後，她的聲勢多少受衝擊，原本有意相挺的湧言會已調整策略，但仍有部分市議員對林岱樺情義相挺。

林斥黑勢力羞辱式人格毀滅

昨週刊爆料內容，引發外界諸多聯想。林岱樺清晨即聲明抨擊暗黑勢力，強調選到底的決心，但未對「留言」直接回應。

有意爭取國民黨提名參選高雄市長的立委柯志恩認為，林岱樺的案件還在偵辦中，週刊卻接連爆出檢方手中才有的案情，很難讓人不認為這中間沒有政治力介入。

地方人士評析，從年初調查到現在的爆料，林岱樺是否繼續參選的耳語不斷，「政績才是市長選舉的關鍵，林岱樺雖然基層實力雄厚，還是要小心因應」。許智傑、邱議瑩、賴瑞隆等有意投入民進黨高市長初選的立委、國民黨柯志恩，昨天發言都極為謹慎，柯還幫林岱樺說話，凸顯案情牽動選情，各陣營力保不出錯。

