    首頁　>　政治

    選藍黨魁 黨內將集體促盧承擔

    「挺盧派」的前國民黨秘書長李乾龍表示，到目前為止，盧秀燕還是國民黨最大公約數，還是希望盧承擔重責大任。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/13 05:30

    〔記者施曉光、羅國嘉／台北報導〕國民黨將於十月十八日投票產生新任黨魁，原本黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕，前天被傳棄選，但盧本人沒有證實，「挺盧派」的前國民黨秘書長李乾龍昨天呼籲盧秀燕勇敢承擔，他並透露在八月廿三日罷免投票後、九月初黨主席選舉領表登記前，將會安排一個正式的「黨內集體敦促行動」。

    李乾龍指出，「我跟前立法院長王金平這幾天有碰頭，跟縣市議長都有接洽，他們看到（棄選）新聞也都很訝異。」但目前大家最大公約數還是希望盧秀燕承擔重責大任，國民黨必須要有一個勇於承擔的黨主席，為國民黨來效力，願意承擔，才有可能在未來接受更大的挑戰。

    李乾龍也說，由於八二三台中市還有三席國民黨立委罷免案，再加上颱風即將要來，要求盧在目前這個節骨眼上做表態，時間不宜，八二三罷免過後大家就會做出一個正式的集體敦促行動，形式還在構思中。他強調，屆時一定會有一些重量級、代表民意聲音的人站出來敦促，「有更多人站在她的背後，她會更有信心。」

    有黨內人士研判，盧秀燕不選黨魁的傳聞，調性上並不像是盧陣營自己放的，應該是非盧陣營的人，至於目前操作的風向是盧秀燕如果不選，黨主席朱立倫就有可能連任，對於反朱陣營而言，恐怕很難接受。

