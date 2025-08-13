為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    823後內閣局部改組》經濟、衛福、教育部 藍綠立委都點名不適任

    行政院長卓榮泰昨表態，對於這幾個月以來的政治現象，行政院會深刻檢討，「在必要時，會對重要人事做應該有的處理」（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰昨表態，對於這幾個月以來的政治現象，行政院會深刻檢討，「在必要時，會對重要人事做應該有的處理」（記者塗建榮攝）

    2025/08/13 05:30

    〔記者陳政宇、李文馨、劉宛琳／台北報導〕七二六首波罷免投票全盤皆墨，內閣改組聲浪湧現。在國會第一線戰場的民進黨立委，紛紛將矛頭指向接連失言的經濟部長郭智輝、溝通失靈的衛福部長邱泰源，而財政部長莊翠雲、教育部長鄭英耀、教育部次長葉丙成也被點名不適任。

    綠：財長捍衛政策不力

    葉丙城涉性平事件個資

    國民黨立委也點名郭智輝、邱泰源、鄭英耀、法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、文化部長小野等人應該換掉；更有國民黨立委直言，要調整的內閣族繁不及備載，可以留下來的只剩下三個閣員。

    據了解，綠營原寄望郭智輝引入企業思維，但郭自上任以來經常搞不清楚狀況，快人快語的風格接連失言，包括「對美投資四千億美元」等說法，令黨內頻頻搖頭。

    至於邱泰源，綠委指出，現在國會多數明明是國民黨團，但衛福部卻時常花費很多時間與執政黨立委溝通，綠委也在多項法案上妥協，但直到法案進入委員會審查時，才發現衛福部與在野黨根本沒達成共識。

    教育部亦傳出下台呼聲。立委認為，鄭英耀對高教以下的政策狀況不夠熟悉，近期對台師大女足抽血案的回應亦無法取得社會信任。至於葉丙成揭露台大性平事件個資，多位民進黨立委發表聯合聲明譴責，移交教育部性平委員會立案調查。

    此外，國家財政議題甚囂塵上，莊翠雲也被質疑無力招架。民進黨立委認為，莊把政務官當成文官在做，捍衛政策的立場模稜兩可，多次提醒仍未改變。

    至於國民黨立委吳宗憲則表示，需要調整的內閣名單是經濟部、法務部、內政部；法務部長是司法不公太明顯，經濟部長根本爛到天花板，內政部長胡言亂語。

    國民黨林沛祥表示，幾個爭議閣員不會做事又愛辯，事情發生只會手足無措、事不關己，前者是衛福部長、後者是經濟部長；至於教育部長、文化部長也有問題，尤其是文化部長小野自從大罷免後，就什麼問題都冒出來。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播