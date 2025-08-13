823後內閣局部改組》經濟、衛福、教育部 藍綠立委都點名不適任

行政院長卓榮泰昨表態，對於這幾個月以來的政治現象，行政院會深刻檢討，「在必要時，會對重要人事做應該有的處理」（記者塗建榮攝）

2025/08/13 05:30

〔記者陳政宇、李文馨、劉宛琳／台北報導〕七二六首波罷免投票全盤皆墨，內閣改組聲浪湧現。在國會第一線戰場的民進黨立委，紛紛將矛頭指向接連失言的經濟部長郭智輝、溝通失靈的衛福部長邱泰源，而財政部長莊翠雲、教育部長鄭英耀、教育部次長葉丙成也被點名不適任。

綠：財長捍衛政策不力

葉丙城涉性平事件個資

國民黨立委也點名郭智輝、邱泰源、鄭英耀、法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、文化部長小野等人應該換掉；更有國民黨立委直言，要調整的內閣族繁不及備載，可以留下來的只剩下三個閣員。

據了解，綠營原寄望郭智輝引入企業思維，但郭自上任以來經常搞不清楚狀況，快人快語的風格接連失言，包括「對美投資四千億美元」等說法，令黨內頻頻搖頭。

至於邱泰源，綠委指出，現在國會多數明明是國民黨團，但衛福部卻時常花費很多時間與執政黨立委溝通，綠委也在多項法案上妥協，但直到法案進入委員會審查時，才發現衛福部與在野黨根本沒達成共識。

教育部亦傳出下台呼聲。立委認為，鄭英耀對高教以下的政策狀況不夠熟悉，近期對台師大女足抽血案的回應亦無法取得社會信任。至於葉丙成揭露台大性平事件個資，多位民進黨立委發表聯合聲明譴責，移交教育部性平委員會立案調查。

此外，國家財政議題甚囂塵上，莊翠雲也被質疑無力招架。民進黨立委認為，莊把政務官當成文官在做，捍衛政策的立場模稜兩可，多次提醒仍未改變。

至於國民黨立委吳宗憲則表示，需要調整的內閣名單是經濟部、法務部、內政部；法務部長是司法不公太明顯，經濟部長根本爛到天花板，內政部長胡言亂語。

國民黨林沛祥表示，幾個爭議閣員不會做事又愛辯，事情發生只會手足無措、事不關己，前者是衛福部長、後者是經濟部長；至於教育部長、文化部長也有問題，尤其是文化部長小野自從大罷免後，就什麼問題都冒出來。

