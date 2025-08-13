重整步伐 823後內閣局部改組

行政院長卓榮泰昨表態，對於這幾個月以來的政治現象，行政院會深刻檢討，「在必要時，會對重要人事做應該有的處理」（記者塗建榮攝）

2025/08/13 05:30

卓榮泰：深刻檢討 願調整施政順序並與立院溝通

〔記者陳昀、謝君臨、林欣漢、林哲遠、劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰昨表態，對於這幾個月以來的政治現象，行政院會深刻檢討，「在必要時，會對重要人事做應該有的處理」，向國人說明和負責。據悉，執政黨可能在八月廿三日後展開小幅度改組，更換閣揆不在當前選項中，但一年多來執政節奏不夠明快、失控或有狀況的部會首長將有所調整，重整步伐。

立法院院會昨邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。有民調指出，總統賴清德施政滿意度創新低，卓揆的施政也有五十二％不滿意。卓受訪表示，對於這幾個月以來的政治現象，行政院會深刻檢討、持續努力，讓各部會團結在一起、政策論述更清楚，他也願意在調整財政結構支出、施政順序外，進行行政、立法兩院之間的溝通，「必要的時候，也會對重要人事做應該有的處理，以向民眾說明與負責」。

黨秘書長也會一併統籌處理

綜合黨內各方消息，賴總統上任一週年時，已有調整內閣的規劃，惟因公民團體發起大罷免延後，待八二三第二波罷免告一段落，內閣就會啟動改組，這波不會全面性更動，也不會更換閣揆，但政策推動不夠明快、失控、狀況多的部會，都會有所調整，黨秘書長也會一併統籌處理。

據悉，雖然外界將第一波大罷免解讀為失敗作收，但對民進黨內部而言，只是未能成功掠奪對手的城池，黨內也早有認知，一般民意並不支持全面性罷免，然而公民團體向前走的同時，民進黨自然不能逃避，眼下雖然有些波瀾，但作為曾經下野又執政的政黨，黨內很清楚這都是暫時的，一切都按政治上的軸線在處理，不會很草莽地應對。

國民黨立委楊瓊瓔昨質詢時關心政院對普發現金的態度，卓揆表示，可以舉債，但一定要合乎憲法的程序，把憲法的紛爭解決以後，就可以依照現在生效的法律予以執行。

楊追問是否能依法於十月底如期發放？卓榮泰說，依照財主單位過去的經驗是有困難。不過，卓揆稍後回答民進黨立委林岱樺追問時回應，希望這個這個會期八月底就能夠完成法制化，完成後編列預算就馬上執行。

