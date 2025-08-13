涉貪被爆與住持曖昧 林岱樺︰戰到底

2025/08/13 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕有志角逐明年高雄市長的民進黨立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，她昨被爆料手機對話已成涉案鐵證，甚至與負責操盤初選的通法寺住持釋煌智關係曖昧。對此，林批評暗黑勢力結合檢調出手，對她進行羞辱式人格毀滅，但她的民調只有高、沒有低，會「戰到底」。

林︰我的民調只有高、沒有低

林岱樺被檢調認定，以人頭詐領助理費一四七三萬餘元及廿二萬餘元助理加班費。週刊昨報導指出，雖然林已刪除大量通訊對話，但手機已被還原，顯示林曾要求會計詐領公費助理薪資、用便當收據虛報政治獻金，宛如新竹市長高虹安「小兔帳本」翻版。

週刊提到，根據法院卷證顯示，專案小組還原釋煌智手機後發現，林岱樺透過社群自稱「愛您的小女子」，還喊釋煌智為「老公」，告知自己要「淨身了」、「真想讓大人抱抱」等內容，關係超乎一般交情。

林岱樺受訪直言，特定媒體以不明資料，對女性工作者、善良修行人進行羞辱式的人格毀滅，企圖獲取政治利益，她要給予嚴厲譴責。

林岱樺並質疑，為何當她的民調上升時，暗黑勢力就結合檢調出手；這一年來，對她的攻擊只有多沒有少，打擊只有增沒有減，她的民調只有高、沒有低。媒體追問，「暗黑勢力」是來自於黨、還是對手？林岱樺僅說「戰到底」。

