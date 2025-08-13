邱佩琳：親送200萬 柯只說謝謝 轉交謝國樑等捐款 沒進民眾黨的帳

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城等弊案，昨開庭傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。（記者廖振輝攝）

2025/08/13 05:30

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城弊案，昨開庭傳喚基隆市副市長邱佩琳作證，她曾經手轉交基隆市長謝國樑、文華東方飯店董事長林命群等人的捐款給柯，錢卻沒進民眾黨的帳；邱證稱確實有轉交捐款，謝國樑親手交給她，她再親自送到台北市長室交給柯，柯只說一聲「謝謝」。

林命群、周俊吉200萬現金

邱放管理室 柯派人取走

柯文哲被查扣隨身碟的「工作簿」檔案，八度將邱佩琳列為「經理人」，謝國樑、林命群、信義房屋創辦人周俊吉的數字皆為「二○○」。邱證稱，周俊吉的款項是她向周妻、卅年好友周王美文募款，周王帶現金到她家，她將錢袋放在一樓管理室，傳LINE通知柯文哲派人來領走，她不知柯派誰來領。她也有拜託林命群捐款，林派秘書拿二百萬元到她家，邱也放在管理室通知柯派人來拿。

邱佩琳說謝國樑的母親林曼麗是柯粉，拿二百萬元給謝國樑請她轉交給柯，她將原封紙袋拿到北市府十一樓市長室親手交給柯，僅她和柯在場，柯文哲只說「謝謝」。邱說，她當時覺得民眾黨很窮，自願幫忙募款，她那時認為「柯文哲就是民眾黨，民眾黨就是柯文哲」，不管捐款者是要捐給柯還是黨，她都交給柯。

另五筆包括東森集團總裁王令麟五○○、富裔建設董事長祝文定三○、和泰汽車董事長黃南光二○、和泰大金董事長蘇一仲三○、康和證券董事長鄭大宇一○，邱佩琳指有向他們或其幹部募款，後四人皆是將款項匯至賴香伶的桃園市長競選政治獻金專戶；王令麟則是允諾向欣賞柯的朋友轉達捐款，捐錢的事由王、柯雙方自行接洽。

