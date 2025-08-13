為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    邱佩琳：親送200萬 柯只說謝謝 轉交謝國樑等捐款 沒進民眾黨的帳

    台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城等弊案，昨開庭傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。（記者廖振輝攝）

    台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城等弊案，昨開庭傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。（記者廖振輝攝）

    2025/08/13 05:30

    〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城弊案，昨開庭傳喚基隆市副市長邱佩琳作證，她曾經手轉交基隆市長謝國樑、文華東方飯店董事長林命群等人的捐款給柯，錢卻沒進民眾黨的帳；邱證稱確實有轉交捐款，謝國樑親手交給她，她再親自送到台北市長室交給柯，柯只說一聲「謝謝」。

    林命群、周俊吉200萬現金

    邱放管理室 柯派人取走

    柯文哲被查扣隨身碟的「工作簿」檔案，八度將邱佩琳列為「經理人」，謝國樑、林命群、信義房屋創辦人周俊吉的數字皆為「二○○」。邱證稱，周俊吉的款項是她向周妻、卅年好友周王美文募款，周王帶現金到她家，她將錢袋放在一樓管理室，傳LINE通知柯文哲派人來領走，她不知柯派誰來領。她也有拜託林命群捐款，林派秘書拿二百萬元到她家，邱也放在管理室通知柯派人來拿。

    邱佩琳說謝國樑的母親林曼麗是柯粉，拿二百萬元給謝國樑請她轉交給柯，她將原封紙袋拿到北市府十一樓市長室親手交給柯，僅她和柯在場，柯文哲只說「謝謝」。邱說，她當時覺得民眾黨很窮，自願幫忙募款，她那時認為「柯文哲就是民眾黨，民眾黨就是柯文哲」，不管捐款者是要捐給柯還是黨，她都交給柯。

    另五筆包括東森集團總裁王令麟五○○、富裔建設董事長祝文定三○、和泰汽車董事長黃南光二○、和泰大金董事長蘇一仲三○、康和證券董事長鄭大宇一○，邱佩琳指有向他們或其幹部募款，後四人皆是將款項匯至賴香伶的桃園市長競選政治獻金專戶；王令麟則是允諾向欣賞柯的朋友轉達捐款，捐錢的事由王、柯雙方自行接洽。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播