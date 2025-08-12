為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭縣藍白合？ 綠：做好黨內整合

    民眾黨主席黃國昌（中）昨表示，下屆宜蘭縣長選舉，民眾黨樂於跟國民黨討論最好的合作模式。（記者江志雄攝）

    2025/08/12 05:30

    〔記者江志雄、游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣下屆縣長選舉，藍、白是否共推人選？民眾黨黨主席黃國昌昨在宜蘭表示，民眾黨樂於跟國民黨討論最好的合作模式。對於藍白合，民進黨宜縣黨部主委邱嘉進說，藍白合是他們的家務事，民進黨現在最重要的就是做好黨內整合，強化團結。

    民眾黨昨在宜蘭舉辦八二三核三延役公投記者會，宜蘭縣長選舉呼聲頗高的人選，國民黨宜蘭縣議長張勝德、不分區立委吳宗憲、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠均到場力挺。媒體詢問黃國昌，明年宜蘭縣長選舉，藍、白有無可能共推人選？黃回應，民眾黨樂於跟國民討論最好合作模式，並釋出最大誠意跟善意。

    吳宗憲則說，如果在野黨合作對國家最有利，就應該合作，合作模式可以再談。張勝德指出，尊重黨中央決定。陳琬惠表示，藍白一定會討論出最有利方式，推出最好人選。

    就藍白近兩次的立委與縣長選票分析；二○二二縣長選舉，國民黨林姿妙以五○．七六％的過半選票連任，陳琬惠僅獲得六．九八％選票；二○二四立委選舉，民進黨陳俊宇以四一．九九％選票當選，國民黨黃琤婷三三．七％、陳琬惠二○．九四％。

    外界分析，去年立委選舉結合總統大選合併舉行，在柯文哲加持下，陳琬惠才跟著水漲船高；此一時彼一時，且下屆縣長選舉並無總統選舉加持，藍白合成效有待觀察。

    賴勸進林國漳 各派系已有共識

    民進黨方面，總統賴清德全力勸進宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳，黨內各派系已有共識，就等林點頭；若林國漳最後無意參選，行政院政委陳金德、冬山鄉長林峻輔都被點名是可能人選。

