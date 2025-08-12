表態選新北 黃：若3組人選 風險非常高

民眾黨主席黃國昌表態選新北市長。（資料照）

〔記者林哲遠、林欣漢／台北報導〕民眾黨主席黃國昌十日在黨代表大會拍板維持黨內「兩年條款」後，他旋即在昨天表態投入二○二六新北市長選舉，強調會讓自己成為最好的選項，更向國民黨喊話，盼在野共推一個最強的候選人，他與國民黨之間願意談、可以談。黃還向藍營「示警」，如果新北有三組人馬下去選，風險非常高，民進黨可能會贏。

藍營：新黨魁接任後 續密切對話

對此，國民黨僅表示，未來新一屆黨主席接任，會持續與藍白密切對話；國民黨文傳會主委林寬裕也說，國民黨人才濟濟，在野保持合作空間，相信隨著時間推移，二○二六年會有最強人選出來

黃國昌昨接受網媒訪問時表示，民眾黨接下來的目標是拿到行政權，第一個著眼的就是二○二六年縣市長選舉。是否宣布參選新北市長？黃回應，他會讓自己成為一個最好的選擇，這目標從未改變。

黃國昌表示，如果新北有三組人馬下去選，風險非常高，就算另外兩個人都拿三○多％選票，民進黨拿三十五至四○％的選票就有可能會贏，所以他一直保持善意與誠意，自己從來沒有排斥過，在野共推一個最強的候選人。黃補充，民眾黨縣市長選舉的決策必定要符合兩項原則，包含二○二八年拉下總統賴清德、「沒有贏的把握，我不會選」。

據悉，黃國昌早在去年就任立委後便開始佈局新北市長選舉，除了加入民眾黨後首個服務處設址於新北板橋，更曾被國民黨北市議員李明賢爆料，指黃曾私下問他，國民黨有無可能在新北市長選舉「禮讓」。一名藍營人士也透露，黃國昌去年曾透過管道聯繫，盼與國民黨內呼聲最高的新北市長人選台北市副市長李四川李四川晤談。

另外，黃國昌昨也表示，民眾黨不能死守立法院，要到台灣各地開枝散葉。他盛讚，黨籍立委張啓楷可以選嘉義或彰化；宜蘭黨部主委陳琬惠也是個戰將，這都可以和國民黨談。

一名民眾黨高層透露，民眾黨在二○二六這局將以大新竹、新北市、宜蘭縣、嘉義市為目標，除新北黃國昌、新竹高虹安、嘉義市張啓楷、宜蘭陳琬惠，更會進一步鎖定竹北市長選舉，盼以母雞帶動全台議員參選的量能。

對於藍白選舉合作，民眾黨秘書長周榆修認為，被點名的四人常常被外界拿來討論；不過國民黨正面臨黨主席換屆，他預判深水區大約將落在十月中旬到十一月，如果藍白要坐下來談，最快那時才會有名目。

周榆修直言，在議員選舉上，不會對藍白合作抱太大期望，但是縣市長選舉，就會看友軍有什麼想法，他相信國民黨，屆時看是要比民調或是別的方式，現在變數還很大。

