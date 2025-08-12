黃國昌表態選新北》吳思瑤：個人政治利害 是黃唯一考量

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

2025/08/12 05:30

〔記者謝君臨、黃子暘／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌前天逕行宣布維持「兩年條款」，將在明年一月卅一日卸任立委，昨即公開表態參選二○二六新北市長，還向國民黨喊話，盼在野共推一個最強候選人。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤認為，個人的政治利害，恐怕是黃心中唯一考量；綠營地方人士認為，黃勢必要參選，否則將沒有位置。

吳思瑤說，黃國昌十日在民眾黨黨代表大會，斷然終止了兩年條款，昨順勢宣布要角逐新北市長，黃個人的政治盤算、政治利害，恐怕是其心中唯一的考量。

請繼續往下閱讀...

綠營：黃不選就沒位置

吳思瑤指出，黃國昌一向有非常高的政治企圖，面對黃的步步進逼，要接球、要頭疼的恐怕是國民黨，畢竟新北市是台灣幅員廣大、人口最多、政治資源也最豐沛的關鍵縣市，「國民黨要拱手讓人嗎？」

藍若要靠黃 對侯沒信心？

新北市議會民進黨團總召集人廖宜琨認為，「藍白合」應是在藍營執政較無優勢選區而為之，國民黨在新北市有強大執政優勢，難道會沒人才到需要靠黃國昌？若是成真，恐怕對於藍營過於羞辱，也對市長侯友宜執政沒信心。據他了解，黃國昌當初從親綠變親藍的政治立場，導致部分國民黨市議員對黃「也是很不爽」，民進黨的悶虧是否在藍營身上重演，值得觀察。

廖宜琨表示，黃國昌無論是與台北市副市長李四川或是新北市副市長劉和然組隊，都沒有總統、副總統的加成優勢，綠營一定全力應戰，致力讓民進黨在新北重返執政。

民進黨新北地方人士分析，黃國昌非首次釋出參選新北市長的態度，當時未受矚目，是大家認為黃可能想繼續當立委，如今民眾黨不分區立委二年條款確定實施，導致黃一定要參選新北市長，否則就沒有位置。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法