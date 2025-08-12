為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌表態選新北》吳思瑤：個人政治利害 是黃唯一考量

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    2025/08/12 05:30

    〔記者謝君臨、黃子暘／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌前天逕行宣布維持「兩年條款」，將在明年一月卅一日卸任立委，昨即公開表態參選二○二六新北市長，還向國民黨喊話，盼在野共推一個最強候選人。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤認為，個人的政治利害，恐怕是黃心中唯一考量；綠營地方人士認為，黃勢必要參選，否則將沒有位置。

    吳思瑤說，黃國昌十日在民眾黨黨代表大會，斷然終止了兩年條款，昨順勢宣布要角逐新北市長，黃個人的政治盤算、政治利害，恐怕是其心中唯一的考量。

    綠營：黃不選就沒位置

    吳思瑤指出，黃國昌一向有非常高的政治企圖，面對黃的步步進逼，要接球、要頭疼的恐怕是國民黨，畢竟新北市是台灣幅員廣大、人口最多、政治資源也最豐沛的關鍵縣市，「國民黨要拱手讓人嗎？」

    藍若要靠黃 對侯沒信心？

    新北市議會民進黨團總召集人廖宜琨認為，「藍白合」應是在藍營執政較無優勢選區而為之，國民黨在新北市有強大執政優勢，難道會沒人才到需要靠黃國昌？若是成真，恐怕對於藍營過於羞辱，也對市長侯友宜執政沒信心。據他了解，黃國昌當初從親綠變親藍的政治立場，導致部分國民黨市議員對黃「也是很不爽」，民進黨的悶虧是否在藍營身上重演，值得觀察。

    廖宜琨表示，黃國昌無論是與台北市副市長李四川或是新北市副市長劉和然組隊，都沒有總統、副總統的加成優勢，綠營一定全力應戰，致力讓民進黨在新北重返執政。

    民進黨新北地方人士分析，黃國昌非首次釋出參選新北市長的態度，當時未受矚目，是大家認為黃可能想繼續當立委，如今民眾黨不分區立委二年條款確定實施，導致黃一定要參選新北市長，否則就沒有位置。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播