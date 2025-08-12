黃國昌表態選新北 藍營：不是先說就贏

藍白新北市長熱門人選

2025/08/12 05:30

李乾龍：國民黨並非沒勝選實力 藍白合作須有完整參選機制

〔記者羅國嘉、黃子暘、賴筱桐／新北報導〕民眾黨主席黃國昌昨天表態參選二○二六年新北市長，強調會讓自己成為最好的選項，盼在野共推一個最強的候選人，他與國民黨之間願意談、可以談。藍營地方人士雖對「藍白合」樂觀其成，但國民黨前秘書長李乾龍認為，國民黨並非沒有具備勝選實力的人選，「不是誰先說誰就贏」。

國民黨潛在的下屆新北市長熱門人選包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然及立委洪孟楷。被外界視為「挺李派」的李乾龍指出，國民黨在新北市並非沒有具備勝選實力的人選，未來若要藍白合作，必須有完整的參選機制，「不是誰先說誰就贏」，關鍵在於推出一位更有勝選把握的人，藍營有許多能打贏民進黨的人，應勇於面對挑戰。

李四川民調最高 態度低調

曾任新北市副市長的李四川民調支持度最高，但始終未明確表態，態度低調，地方上較少露臉，僅近期幾場反罷活動受邀助講。

劉和然：繼續把市政做好

積極參與地方行程、爭取媒體曝光度的劉和然則強調，他會繼續把市政一棒接一棒做好，讓大家每天都感受到城市在進步，眼前還有八二三罷免要度過，希望早日讓民主回復常態，把焦點回到民眾最在意的經濟與民生議題。

洪孟楷：藍白開誠布公討論

立委洪孟楷認為，藍白未來用什麼樣的形式合作，各黨及潛在候選人應開誠布公討論，絕對不要重蹈二○二四年藍白合破局的覆轍，導致民進黨漁翁得利。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，藍白合作將是雙贏，現階段談藍白合作言之過早，須在提名機制確認後才能談下一步。

新北市議會國民黨團書記長王威元表示，整合出最強候選人是延續藍白合的善意，國民黨應思考如何找到一隻最強母雞，在適當時機公布，讓大家有足夠的時間凝聚氣勢。

跨縣市泛藍「新藍圖連線」團隊召集人陳偉杰說，國民黨不乏優秀人才，黨中央應深思，如何在保持競爭力的同時，整合各縣市民眾黨的人選與資源，凡有利人民福祉、促進市政進步的合作模式，國民黨都應以開放態度面對。

民眾黨新北市議員陳世軒說，黃國昌一直是最強人選之一，他也希望藍白整合出一組最佳人選，將全力協助黃成為「最好的選項」。

