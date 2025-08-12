為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌表態選新北 藍營：不是先說就贏

    藍白新北市長熱門人選

    藍白新北市長熱門人選

    2025/08/12 05:30

    李乾龍：國民黨並非沒勝選實力 藍白合作須有完整參選機制

    〔記者羅國嘉、黃子暘、賴筱桐／新北報導〕民眾黨主席黃國昌昨天表態參選二○二六年新北市長，強調會讓自己成為最好的選項，盼在野共推一個最強的候選人，他與國民黨之間願意談、可以談。藍營地方人士雖對「藍白合」樂觀其成，但國民黨前秘書長李乾龍認為，國民黨並非沒有具備勝選實力的人選，「不是誰先說誰就贏」。

    國民黨潛在的下屆新北市長熱門人選包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然及立委洪孟楷。被外界視為「挺李派」的李乾龍指出，國民黨在新北市並非沒有具備勝選實力的人選，未來若要藍白合作，必須有完整的參選機制，「不是誰先說誰就贏」，關鍵在於推出一位更有勝選把握的人，藍營有許多能打贏民進黨的人，應勇於面對挑戰。

    李四川民調最高 態度低調

    曾任新北市副市長的李四川民調支持度最高，但始終未明確表態，態度低調，地方上較少露臉，僅近期幾場反罷活動受邀助講。

    劉和然：繼續把市政做好

    積極參與地方行程、爭取媒體曝光度的劉和然則強調，他會繼續把市政一棒接一棒做好，讓大家每天都感受到城市在進步，眼前還有八二三罷免要度過，希望早日讓民主回復常態，把焦點回到民眾最在意的經濟與民生議題。

    洪孟楷：藍白開誠布公討論

    立委洪孟楷認為，藍白未來用什麼樣的形式合作，各黨及潛在候選人應開誠布公討論，絕對不要重蹈二○二四年藍白合破局的覆轍，導致民進黨漁翁得利。

    國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，藍白合作將是雙贏，現階段談藍白合作言之過早，須在提名機制確認後才能談下一步。

    新北市議會國民黨團書記長王威元表示，整合出最強候選人是延續藍白合的善意，國民黨應思考如何找到一隻最強母雞，在適當時機公布，讓大家有足夠的時間凝聚氣勢。

    跨縣市泛藍「新藍圖連線」團隊召集人陳偉杰說，國民黨不乏優秀人才，黨中央應深思，如何在保持競爭力的同時，整合各縣市民眾黨的人選與資源，凡有利人民福祉、促進市政進步的合作模式，國民黨都應以開放態度面對。

    民眾黨新北市議員陳世軒說，黃國昌一直是最強人選之一，他也希望藍白整合出一組最佳人選，將全力協助黃成為「最好的選項」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播