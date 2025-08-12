傳盧不選黨主席 朱續任否引關注

台中市長盧秀燕昨結束訪澳行程，她在桃園機場表示，未來台灣可以擴大加強與澳洲的經貿交流來分散市場。（記者朱沛雄攝）

2025/08/12 05:30

〔記者林欣漢、羅國嘉、李容萍、蘇孟娟、歐素美／綜合報導〕國民黨主席將在十月十八日改選，外傳黨內呼聲極高的台中市長盧秀燕考慮不參選；但黨內咸認，盧還是最大公約數，現在還不是表態的最佳時機，待八二三的七席藍委罷免案過關、黨主席選舉領表前夕，盧秀燕才會有所動作。在黨魁選舉存在「變數」的情況下，已拋出交棒說的國民黨主席朱立倫，其「續任」的可能性也引發關注。

盧秀燕子弟兵、國民黨立委黃健豪昨表示，相信盧會在八二三全力輔選守下七席國民黨立委後，向大家說明決定。同為盧秀燕子弟兵的國民黨立委廖偉翔說，相信盧的智慧與判斷，全力支持她的決定。被外界視為「挺盧」的國民黨前秘書長李乾龍受訪表示，他還是認為盧秀燕是國民黨內參選主席的最大公約數人選。

黨務人士昨表示，距九月四日、五日黨主席選舉登記日期，盧秀燕還有時間思考，盼她回應外界的期待。朱立倫維持一貫的主張不變，希望順利交棒。

如果盧秀燕真的不選黨主席，朱立倫是否會競選連任？黨內人士認為，朱多次表達期待順利交棒，且目前的態勢，盧秀燕還是最大公約數，朱要連任比較不被黨內看好。

至於朱立倫曾點名包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政「都是不錯的人選」；另一名黨內人士指出，國民黨已經連續三次提名現任直轄市長「請假參選」總統而落敗，黨內現在普遍的意見是，要回到過去黨主席參選總統的傳統，因此尋求連任的蔣萬安、張善政，參選黨主席的可能性極低。

十一日結束訪澳行程返國的盧秀燕，昨被問選黨主席一事僅強調，這週最重要的事情就是防颱。新北市長侯友宜則說，每個人現階段把握當下、認真打拚，為人民做事。張善政受訪表示，現在最重要的工作是把八月廿三日反罷免，還有核三重啟公投先做好。

