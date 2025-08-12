學者：20-24歲年輕人最親中

台灣社社長翁銘章（資料照）

2025/08/12 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台資訊戰透過網紅、抖音等洗腦年輕人，Thread平台廣傳「台灣最親中的年齡層是廿歲至廿四歲」，台灣年輕人已無「天然獨」世代。對此，學者分析，中國透過抖音、小紅書、網紅等方式毒化台灣年輕人，讓年輕人對「統」沒有戒心。

中國透過網紅抖音洗腦

台灣社社長、高雄大學應用經濟系副教授翁銘章昨日受訪表示，近年台灣社群媒體被污染情況非常嚴重，中國透過抖音、小紅書、臉書、YouTube夾雜五％、十％偏向中國的言論，甚至美化中國治理方式。

請繼續往下閱讀...

翁銘章舉例，四川江油事件在中國相關社群平台被刪除，還有台灣網紅在幫中國洗地，例如「館長」陳之漢稱四川江油事件是AI偽造的；明明是真實發生的事，都可以透過網紅來否認。

翁銘章指出，台灣對抖音、小紅書等中國APP幾乎不設防、任憑假訊息不斷傳播，毒化我們的年輕人，中國不用費一兵一卒，便可利用台灣的言論自由來破壞台灣的民主根基，讓年輕人認為被中國統治是無害的。

翁銘章談及，中國是我國的境外敵對勢力，台灣禁用中國APP非常正當。例如印度是完全禁止中國抖音等APP，捷克近期已立法禁止宣揚共產主義，德國也禁止宣揚納粹主義。

他建議，言論自由是有界線的，抖音等APP是中共御用毒化思想的工具，政府可以直接用「行政權」加以管制。當然藍白陣營一定會指控破壞言論自由，行政部門只要「尊重」就好，該做的還是要做。

