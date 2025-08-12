中國電動車比亞迪叩關 民團籲政府 嚴防木馬屠城

台灣社11日於立法院舉行「不是車，是武器！比亞迪輸台疑雲，國安與資安雙重警訊」記者會，台灣社社長翁銘章（右三）等人出席。（記者羅沛德攝）

2025/08/12 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪（BYD）透過代理商太古汽車夜宴立法院高層，多個台派社團昨聯合召開記者會，質疑比亞迪不只是汽車，可能成為中國滲透台灣社會的「移動式監控器」，更是巨型的「特洛伊木馬」，中國可以遠端操控，癱瘓台灣的城市交通，政府應嚴防中資「洗產地」來台。

台灣社社長翁銘章表示，比亞迪電動車企圖繞道泰國進口台灣，民眾在車上所有行動、對話，都會傳到幾千公里之外的中國伺服器被分析，嚴重危害個人隱私，也會造成商業機密外洩。

請繼續往下閱讀...

翁銘章說，比亞迪電動車會被遠端啟動，已經是國安及資安問題。台派社團提出三大訴求：一、應建立產地實質審查制度，防止洗產地成為中資後門。二、啟動跨部會資安與國安風險評估，建立中資汽車黑名單。三、全面清查中資企業對政界的宴請與遊說紀錄。

台灣北社社長羅浚晅指出，未來中國電動車進口台灣，以後就是滿路的「特洛伊木馬」，買汽車還送監控，中國直接可以遠端監控台灣「第五縱隊」的任務，不只是監控善良的台灣老百姓。如果台灣成為破口，與美國的經貿談判要如何立足？國安單位必須硬起來，嚴格防堵。

民進黨立委張雅琳示警，中國能夠遠端掌控電動車，比亞迪有生產軍用電池和車輛，與解放軍供應鏈密不可分，在關鍵時刻，數千、數萬輛可能同時癱瘓台灣城市交通，對國安造成威脅。行政部門必須嚴加防堵，立院不能替比亞迪開後門，否則台灣將會付出代價。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法